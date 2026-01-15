Scuola Primaria di Ghezzano: 200.000 euro dal PNRR per la riqualificazione dell’edificio

Written by Antonio Tognoli• 12:01 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Il Comune ottiene il finanziamento per il risanamento completo dell’involucro edilizio. Interventi su facciate, coperture e infissi

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la riqualificazione e il risanamento dell’involucro edilizio della scuola primaria di Ghezzano. Le risorse, assegnate nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR e finanziate dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU, consentiranno di effettuare interventi strutturali urgenti per migliorare la qualità e il decoro dell’edificio scolastico.

Gli interventi riguardano il risanamento delle gronde di copertura, il risanamento e la tinteggiatura delle facciate esterne, attraverso la demolizione e il rifacimento degli intonaci ammalorati e la successiva verniciatura delle superfici e la sostituzione completa degli infissi esterni: saranno rimossi gli attuali serramenti in alluminio e installati nuovi infissi, assicurando al contempo elevati standard di isolamento termico e acustico.

“Con questo progetto realizziamo un intervento di riqualificazione che migliorerà significativamente la qualità degli spazi”, dichiara l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli. “I nuovi infissi garantiranno un migliore comfort termico e acustico, mentre il risanamento delle facciate e delle coperture restituirà all’edificio decoro e funzionalità. Continueremo a lavorare con questa attenzione verso tutte le nostre scuole“.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità”, aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli. “Questo finanziamento ci permette di intervenire in modo organico sulla scuola primaria, garantendo ai nostri bambini e al personale scolastico un ambiente più accogliente e funzionale. La riqualificazione delle scuole è una priorità assoluta della nostra amministrazione: questo è il sesto intervento importante sull’edilizia scolastica dopo un anno e mezzo di mandato. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura che ci ha permesso di ottenere questo importante risultato“.

