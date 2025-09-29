Scrivere è un viaggio: l’antologia curata da Paola Alberti arriva alla Feltrinelli

Written by admin• 2:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Alla Feltrinelli di Pisa la presentazione dell’antologia Se una sera una scrittrice o uno scrittore…

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Pisa (Corso Italia 50) ospiterà la presentazione dell’antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore… (ETS).

A introdurre il volume sarà la curatrice Paola Alberti, giornalista, già allieva di Dacia Maraini e presidente del Premio Europa, che a Pisa promuove da anni la narrativa al femminile. Alberti, che ha lavorato per Panorama e Il Tirreno ed è stata conduttrice di una rubrica televisiva dedicata ai libri, guiderà il pubblico alla scoperta dei racconti scritti da alcuni suoi allievi e allieve dei corsi di scrittura di Marina di Pisa e Grosseto.

Tra gli autori presenti nell’antologia figurano Arianna Andrei, Anna Corrado, Massimo Della Giovampaola, Ilaria Innocenti, Sabrina Santerini, Simonetta Turini, Chiara Zanobini, Maria Luisa Maiorana, Lorenzo Sadotti e Helena Pagano, la più giovane partecipante con soli tredici anni.

«Questa raccolta – scrive Alberti nell’introduzione – intende essere una guida nel complesso intreccio della narratologia, senza dimenticare l’obiettivo principale: interessare il lettore e condurlo in mondi costruiti con cura e grazie a precise scelte tecniche».

