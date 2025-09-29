Scuola “N. Pisano”: aperto il bando per il rimborso degli abbonamenti al bus

Written by admin• 2:03 pm• Pisa, Attualità

PISA- Per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Pisa ha aperto il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa.

Gli alunni, a causa dei lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico finanziati con fondi PNRR, sono temporaneamente trasferiti presso la scuola primaria “Quasimodo” di Calambrone. Il rimborso è rivolto alle famiglie che hanno scelto di utilizzare la linea 10 di Autolinee Toscane: dopo aver sottoscritto l’abbonamento, è possibile presentare domanda secondo le modalità indicate dai Servizi educativi comunali.

Requisiti per partecipare

Possono accedere al rimborso le famiglie che rispettano le seguenti condizioni:

residenza del/la bambino/a nel Comune di Pisa;

iscrizione alla scuola secondaria di primo grado “N. Pisano” per l’a.s. 2025/2026;

regolarità nei pagamenti del trasporto scolastico relativi agli anni precedenti;

non essere beneficiari del servizio di scuolabus o navetta per l’a.s. 2025/2026.

Le domande possono essere presentate dal 29 settembre al 14 novembre 2025, compilando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune e consegnandolo in formato cartaceo all’URP o via PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Modalità di rimborso

Al termine della raccolta delle domande, sarà pubblicata una graduatoria basata sulla data di protocollo di arrivo. Il rimborso avverrà con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile e luglio 2026, previa presentazione della copia dell’abbonamento rilasciato da Autolinee Toscane, completa di codice fiscale del beneficiario e quietanza di pagamento.

Tutti i dettagli e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Pisa, sezione Trasporto scolastico: www.comune.pisa.it/Servizi/Trasporto-scolastico.

