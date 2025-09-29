Piazza delle Vettovaglie, violenta rissa nella notte: l’appello per più sicurezza

Written by admin• 6:16 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Presidente del coordinamento dei comitati, Niko Pasculli.

“Nella notte tra il 26 e il 27 settembre Piazza delle Vettovaglie è stata nuovamente teatro di una violenta rissa che ha coinvolto numerose persone, degenerando nel lancio di bottiglie di vetro e mettendo gravemente a rischio la sicurezza pubblica. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che compromette il decoro e la vivibilità di una delle piazze più frequentate del centro storico di Pisa. Negli ultimi anni l’area è stata più volte interessata da episodi simili, senza che sia stata trovata una soluzione definitiva. Per questo riteniamo indispensabile adottare misure concrete e immediate: presidio costante delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne; divieto di utilizzo e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, per prevenire ulteriori pericoli. Rivolgiamo un appello alle istituzioni competenti affinché intervengano con urgenza, restituendo a Piazza delle Vettovaglie e alle zone limitrofe la sicurezza, il decoro e il ruolo di luogo di incontro e socialità che meritano.“, conclude la nota stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

