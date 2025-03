Scoperta pionieristica sull’asse cuore-cervello: nuove connessioni tra sistema cardiovascolare e nervoso

Written by admin• 12:01 pm• Attualità, Pisa

PISA – Uno studio innovativo condotto da un team di bioingegneri dell’Università di Pisa fornisce per la prima volta una descrizione complessiva del misterioso “asse cuore-cervello”, che esplora le connessioni anatomiche e funzionali tra il sistema cardiovascolare e il sistema nervoso centrale.

Pubblicato su Nature Reviews Cardiology, lo studio evidenzia tre componenti fondamentali dell’asse: il tessuto neurale che consente l’interazione tra sistema nervoso autonomo e centrale, le pulsazioni cerebrali indotte dal battito cardiaco, e la parte biochimica legata agli ormoni e biomolecole.

Lo studio, che segna un importante cambiamento nel paradigma della ricerca cuore-cervello, suggerisce che il cuore possa modulare principalmente l’attività cerebrale, influenzando emozioni, cognizione e coscienza. Questa ricerca pionieristica, che include anche avanzamenti a livello molecolare, sta aprendo nuove strade per la comprensione della connessione tra cuore e cervello e per lo sviluppo di tecnologie in ambito medico.

