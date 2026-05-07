Scontro tra due autoarticolati in A12: un ferito

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PISA – Per cause ancora in fase di accertamento, due autoarticolati cisterna adibiti al trasporto di carburante diesel e benzina si sono scontrati su Autostrada Azzurra A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione del conducente di uno dei due mezzi, successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

Al momento non si registrano sversamenti di carburante dalle cisterne coinvolte.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’intervento. Il tratto autostradale in direzione Genova è attualmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e i tecnici S.A.T.

Last modified: Maggio 7, 2026