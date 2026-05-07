Annullato il “Rally-Amo”: nessuna modifica alla viabilità prevista sabato 9 maggio

PISA- È stato annullato l’evento “Rally-Amo”, inizialmente in programma sabato 9 maggio nel centro cittadino.
Lo comunica l’amministrazione comunale, precisando che di conseguenza non saranno attivate le modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta precedentemente annunciate nei giorni scorsi.
La circolazione stradale e la sosta resteranno quindi regolari secondo la consueta disciplina del traffico.
Il Comune si scusa inoltre per il disguido e per eventuali inconvenienti legati alla precedente comunicazione.Last modified: Maggio 7, 2026