Written by Maggio 7, 2026 4:31 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

Annullato il “Rally-Amo”: nessuna modifica alla viabilità prevista sabato 9 maggio

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PISA- È stato annullato l’evento “Rally-Amo”, inizialmente in programma sabato 9 maggio nel centro cittadino.

Lo comunica l’amministrazione comunale, precisando che di conseguenza non saranno attivate le modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta precedentemente annunciate nei giorni scorsi.

La circolazione stradale e la sosta resteranno quindi regolari secondo la consueta disciplina del traffico.

Il Comune si scusa inoltre per il disguido e per eventuali inconvenienti legati alla precedente comunicazione.

Last modified: Maggio 7, 2026
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