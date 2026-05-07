“Occhio alle truffe”, il Comune di Pisa rilancia la campagna per proteggere gli anziani

Written by Redazione• 2:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Tornano gli incontri pubblici, il materiale informativo e il supporto psicologico della campagna “Occhio alle truffe”, il progetto promosso dal Comune di Pisa per prevenire le truffe ai danni degli anziani e delle persone più fragili.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, punta a sensibilizzare cittadini e famiglie sui comportamenti corretti da adottare in caso di richieste sospette di denaro o tentativi di raggiro, promuovendo anche l’utilizzo dei numeri di emergenza 112 e 050 910811 della Polizia Municipale.

La campagna è stata presentata dagli assessori comunali Amanuel Sikera e Giovanna Bonanno insieme ai rappresentanti della Prefettura, della Polizia Municipale e alla psicologa Chiara De Luca del Gruppo Paim, che offrirà supporto durante gli incontri.

“Vogliamo aiutare i cittadini a riconoscere i pericoli e ad avere maggiore attenzione verso tentativi di truffa che colpiscono soprattutto gli anziani”, ha spiegato Sikera, ringraziando associazioni, parrocchie e realtà del territorio coinvolte nel progetto.

Nel mese di maggio sono previsti quattro incontri pubblici nei quartieri cittadini, con la partecipazione di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e della psicologa De Luca. Gli appuntamenti saranno arricchiti anche da interventi teatrali della Compagnia Bazzecole.

La campagna proseguirà anche nei prossimi mesi con affissioni, distribuzione di brochure informative, messaggi sui social del Comune e comunicazioni sui bus urbani di Autolinee Toscane.

Primo incontro venerdì 8 maggio alle ore 20.15 al circolo Arci Isola Verde di via Frascani.

Last modified: Maggio 7, 2026