Scontro pullman turistico auto e moto: due feriti a Madonna dell’Acqua

SAN GIULIANO TERME – Questa mattina, martedì 26 agosto intorno alle 8:55, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in via Aurelia, nella frazione di Madonna dell’Acqua, per un incidente stradale che ha coinvolto un pullman turistico, un’autovettura e una moto.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso ai coinvolti, affidandoli poi alle cure del 118. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Cisanello, mentre i passeggeri del pullman sono usciti illesi dall’incidente.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e le indagini necessarie a chiarire la dinamica del sinistro.

Last modified: Agosto 26, 2025