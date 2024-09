Scontro frontale tra due auto: due feriti

Scritto da admin• 8:20 pm• Cronaca, Cronaca, Pisa, Ponsacco

PONSACCO – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14:17 in Via delle Colline per Legoli nella Frazione di Val di Cava nel Comune di Ponsacco per incidente stradale.

Due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto i feriti delle due vetture affidandoli al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale F. Lotti di Pontedera.



La squadra VV.F. ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e collaborato con gli altri enti intervenuti. Sul Posto 118 e Carabinieri di Pontedera per i rilievi di loro competenza.



