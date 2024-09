Paralimpiadi di Parigi. Bronzo per Sara Morganti nel Para Dressage

Scritto da admin• 7:57 am• Attualità, Pisa, Sport

L’atleta pisana qualificata anche per la prova del Para Dressage Freestyle

PISA – Sara Morganti concede il bis alle Paralimpiadi di Parigi 2024, confermando la medaglia di bronzo nel Para Dressage Individuale (grado I) che si era aggiudicata tre anni fa a Tokyo, curiosamente ancora preceduta dall’americana Roxanne Trunnell e dal lettone Rihard Snikus, solo che stavolta le parti si sono invertite, ovvero con quest’ultimo a precedere l’americana.

di Giovanni Manenti

In sella a Mariebelle, la 48enne amazzone di Castelnuovo Garfagnana, ma oramai pisana di adozione, ha totalizzato 74,625 punti che le sono valsi il gradino più basso del Podio, rispetto ai 79,167 punti di Snikus, in sella a King of the Dance ed ai 78,000 della Trunnell su Fantastico H, un piazzamento che per la Morganti significa altresì essersi qualificata per la Finale ad otto del Para Dressage Freestyle, traguardo raggiunto anche dalla connazionale Carola Superboni, classificatasi settima nelle medesima Categoria, nonché da Francesca Salvadè che, in sella a Escari, ha sfiorato il Podio, quarta nel Para Dressage Individuale (grado III) con 71,566 punti, rispetto ai 73,167 della britannica Natasha Baker che si è così assicurata il bronzo.

Appuntamento quindi per sabato 6 settembre per la prova a squadre e quindi per domenica 7 settembre per la prova di freestyle nell’incantevole cornice della Reggia di Versailles, dove la “piccola, grande” Sara cercherà anche in questa occasione di replicare il bronzo di Tokyo, magari riuscendo nell’impresa di precedere il lettone e l’americana che stanno dominando la scena.

Last modified: Settembre 4, 2024