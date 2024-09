Altra sfida per Insieme per Sognare che adotta una casa famiglia di Pontedera

Scritto da admin• 8:07 pm• Attualità, Pontedera

PISA – Riceviamo e pubblichiamo volentieri il comunicato stampa del direttivo Insieme per Sognare.



“Dopo esserci confrontati – si legge nella nota stampa – e dopo un bel pò di chiacchierate per non lasciare niente al caso abbiamo deciso di tuffarci in un avventura che ci ha subito colpito. Abbiamo deciso di prendere in adozione una Casa famiglia di Pontedera, ovvero ci preoccuperemo di non far mancare nulla agli ospiti della Casa, i quali sono tutti minorennj, che purtroppo arrivano da più svariate situazioni problematiche nelle proprie famiglie. Proveremo a aiutarli con materiali di prima necessità e di quello che gli può servire nel quotidiano (Scuola, Abiti e Arredi). Ringraziando per questa collaborazione la Cooperativa Arnera,

