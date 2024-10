Sbragia (Fi) sulla Rotonda a Santa Croce sull’Arno illuminata dopo 15 anni: “Una distrazione politica di lunga data”

Scritto da admin• 4:57 pm• Pisa, Politica, Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Provinciale Roberto Sbragia (FI).

“Durante il Consiglio Provinciale del 29 maggio 2024, il Consigliere di Forza Italia Roberto Sbragia ha sollevato la questione dell’illuminazione mai attivata alla rotonda all’uscita della Fi-Pi-Li di Santa Croce-Ponte a Egola. La risposta dei delegati del centro-sinistra pisano è stata sorprendente: l’impianto non è mai stato in funzione perché mancavano il quadro elettrico e il contatore, e il personale che gestiva i lavori non era più in provincia. Sbragia ha riconosciuto che la responsabilità di questa “distrazione politica” risale a 15 anni fa, prima dell’attuale Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. Tuttavia, ha espresso soddisfazione per la recente riattivazione dell’illuminazione annunciata dall’amministrazione provinciale, anche se con ritardo e costi aggiuntivi. Il Consigliere ha sottolineato che la sua interrogazione ha contribuito a risolvere il problema, evidenziando l’importanza del ruolo del centro-destra nel migliorare e vigilare sul territorio. Tuttavia, rimane l’amarezza per un intervento tardivo da parte del centro-sinistra, che ha agito solo dopo 15 anni di inattività.“, conclude la nota stampa.

