Agli Arsenali Repubblicani la Festa dei Maturati con 100/100

Scritto da admin• 7:16 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Non poteva esserci scenario migliore degli Arsenali Repubblicani per accogliere i 125 studenti delle Scuole Media Superiori che si sono diplomati con la votazione di 100/100 a conclusione degli esami di maturità relativi all’anno scolastico 2023-’24 e che, accompagnati dai propri familiari – oltre ad alcuni insegnanti – hanno ricevuto un riconoscimento per il loro eccellente profitto, venendo loro consegnato un attestato di merito, oltre ad una borraccia ed un cappellino celebrativi dell’850° anniversario della posa della prima pietra della Torre di Pisa.

di Giovanni Manenti

Una cerimonia organizzata dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative del Comune di Pisa e condotta dal relativo Assessore Riccardo Buscemi, alla quale hanno presenziato il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori, e il Dirigente Scolastico Provinciale Andrea Simonetti, i quali hanno materialmente consegnato i premi ai singoli studenti congratulandosi con loro per l’ottimo risultato conseguito.

Nel suo saluto di benvenuto ai presenti, l’Assessore Riccardo Buscemi ha sottolineato: “Una festa molto partecipata quella di oggi, che ha visto come protagonisti i 125 centisti che nel 2024 hanno dimostrato l’eccellenza di studi nei nostri 8 istituti superiori, tant’è che come Amministrazione Comunale ci tenevamo a dare ai ragazzi meritevoli un riconoscimento simbolico, un ringraziamento per il loro impegno e insieme un augurio di proseguire il loro percorso di studi con il massimo impegno, oltre ad aver consegnato un attestato anche a ciascuna Scuola, che ringraziamo per la partecipazione e per aver contribuito al risultato eccellente di questi studenti”.

Ha quindi preso la parola il Sindaco Michele Conti, il quale ha ricordato: “Si tratta di una giornata che avevamo istituito alcuni anni fa attraverso un piccolo riconoscimento per far capire a voi studenti la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Pisa e delle altre Istituzioni presenti questo pomeriggio, nonché per certificare il grande impegno profuso per ottenere questo importantissimo risultato grazie alla vostra tenacia, capacità e voglia di fare, oltre ai vostri Professori ma in particolare modo alle vostre famiglie che vi hanno supportato, aiutato ed accompagnato in questo cammino scolastico facendovi raggiungere un risultato che sicuramente non rappresenta altro che l’inizio di un percorso di vita visto che alcuni di voi decideranno di continuare gli Studi presso la nostra Università od altre italiane, al pari di chi deciderà di entrare immediatamente nel Mondo del Lavoro, per il quale l’aver raggiunto un obiettivo importante come quello da voi conseguito non è altro che sinonimo di un grande sacrificio per il quale come Amministrazione ci tenevamo ad abbracciarvi idealmente tutti“.

Alle parole del Sindaco Conti, si aggiungono quelle del Presidente della Provincia Massimiliano Angori: “Ringrazio il Sindaco Conti e l’Assessore Buscemi per aver organizzato questo evento di grande significato che mi rende felice ed interpreto i sorrisi e la gioia che vedo nei volti dei ragazzi, dei genitori, dei nonni e di tutti voi che siete qui a partecipare a questo momento, unitamente ad una grande soddisfazione per gli insegnanti che trascorrono tante ore con gli studenti e vedono che i reciproci sforzi vengono gratificati da un eccellente risultato come quello del massimo dei voti, consapevole del sacrificio, costanza, attenzione ed impegno da parte di tutti per seguire i ragazzi in questo lungo percorso formato da cinque anni in cui possono esservi anche momenti difficili da superare“.

Da parte sua, il Dirigente Scolastico Andrea Simonetti tiene a precisare: “Questi ragazzi e ragazze si sono distinti in un percorso che devo dire è stato pieno di ostacoli, avendo dovuto affrontare anche gli anni difficili costituiti dal perdurare dell’emergenza sanitaria, visto che la stessa li ha raggiunti proprio nel corso del loro primo anno delle Superiori, una situazione che ritenevamo difficile da gestire e che, al contrario, ci ha fortificato ed ha fatto altrettanto con loro, così che la giornata di oggi simboleggia il merito e le eccellenze, avendo a che fare con eccellenze, in quanto il 100 ed il 100 e lode non si guadagnano così facilmente poiché il nostro sistema di valutazione si basa su dei crediti che partono dalla terza superiore, a dimostrazione pertanto di una costanza negli studi e, conseguentemente, che non è certo un caso se la Commissione di esame ha dato loro questa valutazione massima“.

Questi i nomi dei 125 ragazzi pisani premiati per aver conseguito la votazione di 100/100:

Istituto Galilei – Pacinotti: Lavinia Braccini, Marta Ermini, Emma Prestia, Lucrezia Ricci, Aurora Bellagamba, Giada Gradi, Serena Bellomini, Clotilde Luisa Borelli, Nicola Cecchi, Giulia Donati, Dario Gemmi, Ilaria Stoico, Chiara Scircoli, Margherita Faraci, Giorgio Mazzanti, Giada Dell’Aiuto, Sofia Di Gaddo, Alma Fresolone, Francesca Giordano, Giulio Mazzanti, Alice Renata Romanelli, Alice Pierotti, Tommaso Matteis, Ambra Mattolini.

IPSAR Matteotti: Marco Tognetti, Francesca Diara, Anna Grillo, Sara Lucherini, Anna Di Lupo, Martina Santoro, Princess De Leon, Sara Pecchia, Alessandro Bachi, Dario Malasoma, Paolo Malin, Luna Chantal Pierami, Elvira Stefania Saba, Elisa Toni.

Liceo Carducci: Anna Barbati, Silvia Bindi, Ludovica Bucchioni, Martina Cappe’, Fabiano De Caro, Asia Galletti, Caterina Ghezzi, Luca Giuntini, Ester Moretti, Anita Musumeci, Chiara Nuti, Chiara Pandolfo, Francesco Pandolfo, Sofia Petrantoni, Aurora Pierucci, Alice Puntoni, Valeria Sbragia.

Liceo Scientifico Dini: Elena Arcuri, Irene Vierucci, Asia Stellato, Anna Tedeschi, Elettra Ulivieri, Lorenzo Birindelli, Alberto Cavalca, Giacomo Gentile, Laura Grassi, Silvia Grassi, Marco Lauricella, Livia Loiacono, Tommaso Maestri Accesi, Luka Argentiero Mesinger, Alessandro Sangiovanni, Anna Sposito, Annachiara Castriotta, Francesco Mangini, Tommaso Nencini, Francesca Papa, Tommaso Regoli, Mariachiara Godani, Daniele De Angelis.

Liceo Artistico Russoli: Daniele Rizzo, Giulio Sabbatini, Diego Benedettini, Irene Piccarreta, Regina Bernacchi, Luisa Macallè, Riccardo Virguti, Arianna Faroppa, Marco Mascioli, Tommaso Niccolai, Adam Betti.

Liceo Scientifico Buonarroti: Alessia Ravanelli, Jacopo Bellatreccia, Diego Ortiz Neri, Carlo Copponi, Claudia Santoro, Irene Sebastiani, Giulia Vannozzi, Giulia Cofelice, Giuliana Finelli, Agata Manali, Luca Silvestro, Valentina Catalano, Eugenio Collu, Elisabetta Di Nasso.

IIS Da Vinci – Fascetti: Handy Moriconi, Matteo Vierucci, Mattia Desiderio, Marco Zandona’, Ivan Nencioni, Giacomo Orsini, Laura Fantozzi, Lorenzo Mazzotta, Matteo Meazzini, Simone Mazzi.

IIS Santoni: Jacopo Ristori, Beatrice Pampana Biancheri, Andrea Iacono, Mattia Loni, Francesco Gruttadauria, Stefano Cavallini, Edoardo Monti, Irene Pollara, Alice Del Corso, Martina Franceschi, Giulia Sciannameo, Sara Gambale.

Last modified: Ottobre 16, 2024