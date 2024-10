La Cetilar Arena ospiterà la “Partita del Cuore”

Scritto da admin• 4:32 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

La sfida tra la Nazionale Cantanti Next Gen e Shalom Campioni del Cuore sarà trasmessa in diretta da Italia 1

PISA – Sarà la “Cetilar Arena” ad ospitare sabato 16 novembre 2024 alle ore 20:45 la “Partita del Cuore” che vede contrapposte le formazioni di “Shalom Campioni del Cuore” e la Nazionale Cantanti Next Gen (ovvero di ultima generazione), il cui programma e finalità è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Presidente del Pisa Calcio Giuseppe Corrado, del fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Cristiani e del Presidente Vieri Martini, della Direttrice Generale AOUP Dr.ssa Silvia Briani, del Direttore del Dipartimento di medicina radiologica, nucleare e di laboratorio Dr. Roberto Cioni, dell’Allenatore della squadra “Shalom Campioni del Cuore” Moreno Roggi, oltre agli artisti Ubaldo Pantani e Aka7even in rappresentanza della Nazionale Cantanti Next Gen.

Si tratta di un evento benefico denominato “Metti in campo il cuore – 50 anni di Shalom”, fortemente voluto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa ed il cui ricavato avrà una doppia destinazione, in quanto parte dello stesso sarà devoluto per la realizzazione di una scuola in Madagascar nonché per l’acquisto di un monitor per la sala risonanza magnetica dell’Ospedale di Cisanello, con i prezzi dei biglietti accessibili per chiunque, essendo pari a 6,00 €uro in Curva, 10,00 €uto in Gradinata, 15,00 €uro in Tribuna Inferiore e 20,00 in Tribuna Superiore, al fine di consentire la maggiore affluenza possibile.

La Nazionale Cantanti rappresenta da oltre 40 anni una realtà consolidata del nostro Paese in tema di solidarietà, avendo altresì ottenuto il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica per poi disputare oltre 720 partite in tutti gli Stadi italiani che hanno coinvolto più di 75 milioni di spettatori, raccogliendo fondi per una cifra che supera i 120 milioni di euro interamente donati, prima di raggiungere ,anche una dimensione internazionale con partite disputate per esempio a Sarajevo in Bosnia nel 1998 e nel 1999 a Varsavia. mentre nel 2000, a Roma ha incontrato una formazione di israeliani e palestinesi a favore di una iniziativa per la pace in Medio Oriente.



Il Movimento Shalom, viceversa, festeggia quest’anno i suoi 50 anni di attività essendo nato nel 1974 a Staffoli, nel comune di Santa Croce Sull’Arno (Pisa) diocesi di San Miniato come Associazione di volontariato dedita alla solidarietà e alla formazione dei giovani per iniziativa di un giovane sacerdote, Andrea Pio Cristiani, il cui obiettivo .è quello di diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà verso gli ultimi della Terra ed, in modo particolare, attraverso l’affermazione del primato della cultura, della formazione e del lavoro come diritto fondamentale di ogni essere umano, superando il concetto di beneficenza, in quanto tutti gli interventi del Movimento Shalom in Italia e nel mondo hanno come obiettivo contribuire a dare dignità e autostima ai più vulnerabili attraverso iniziative legate alla formazione, al lavoro e al pieno godimento dei diritti umani.

Non può pertanto che esprimere la propria soddisfazione per essere riuscita a portare a Pisa un tale evento l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che così commenta: “Ci tenevamo tantissimo affinché la “Partita del Cuore” si disputasse a Pisa, presso la nostra Arena, per trasmettere un messaggio forte di solidarietà in un momento alquanto complicato a livello internazionale e, pertanto, quale strumento migliore dello Sport come veicolo di valori fondamentali quali Pace, Amicizia ed Aggregazione, oltre ad essere altresì un modo per continuare in quelle Politiche Pubbliche sullo Sport e relativi eventi che sono in grado di mettere al centro la nostra città ed il nostro territorio, fungendo da Promozione delle tante discipline sportive svolte dalle Associazioni che ogni giorno lavorano per far crescere i nostri ragazzi all’interno delle loro strutture, ragion per cui, prima dell’incontro, faremo un giro di campo proprio al fine di dare loro la massima visibilità, considerato che poi lo stesso sarà trasmesso su Italia 1. Per favorire il massimo afflusso possibile di pubblico, conclude l’Assessore, vi sono dei biglietti promozionali a prezzi assolutamente popolari con ingresso gratuito per i minorenni se accompagnati da un familiare o comunque da un adulto, con tutte le relative informazioni accessibili sui Social o sul sito della “Partita del Cuore” e del Comune di Pisa, avendo altresì in programma numerose attività all’interno dello Stadio prima dell’inizio dell’incontro, il che rappresenta anche un invito a riempire le tribune pur non scendendo in campo i colori nerazzurri. con la speranza pertanto di poter far registrare il primato di incassi per tale tipo di evento, considerato che il ricavato sarà destinato alla costruzione di una Scuola in Madagascar, oltre che all’acquisto di un Monitor per l’Ospedale di Cisanello“.

Quando vi sono eventi di solidarietà, il Pisa Calcio è sempre in prima linea, come sottolinea il Presidente Giuseppe Corrado: “Come sempre, noi ci rendiamo disponibili per qualsiasi iniziativa di carattere umanitario, unitamente all’orgoglio di portare alto l’onore ed il nome di Pisa attraverso lo Sport. ragion per cui ritengo che l’aver considerato da parte degli Organizzatori las “Cetilar Arena” la sede giusta per lo svolgimento di un’iniziativa di questo genere non può che rafforzare quel sentimento che ormai credo siamo riusciti ad elevare a livelli importanti, anche con una ricaduta sull’estero decisamente importante. Ecco pertanto, conclude il Presidente Corrado, che sarebbe importante che i tifosi del Pisa contribuissero attraverso la partecipazione a dimostrare quello che è il calore che gli stessi forniscono alla nostra squadra ogni fine settimana, che magari non è pienamente conosciuto dai componenti della Nazionale Cantanti al pari della “Shalom Campioni del Cuore”, così che sarei orgoglioso che lo capissero a fine partita, ricordando una volta di più le finalità di beneficenza della stessa e che verrà ripresa da Italia1, con possibilità pertanto di essere trasmessa anche al di fuori dei confini nazionali“.

Da parte del Movimento Shalom, la parola spetta al suo Presidente Vieri Martini che precisa: “Già da numerosi anni collaboriamo con la Nazionale Cantanti, avendo ottenuto grandi risultati, che vanno dal contributo alla Missione Umanitaria svoltasi in Ucraina dopo lo scoppio della guerra sino alla costruzione di molti pozzi in Burkina Faso, oltre ad aver elargito lo scorso anno un contributo a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione, mentre quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dalla Fondazione del nostro Movimento, il che ci ha indotto a festeggiare in grande insieme alla Nazionale Cantanti, con l’incasso dell’evento ad essere devoluto alla costruzione di una Scuola per Bambini in un piccolo e povero villaggio del Madagascar, con altresì uno sguardo rivolto al territorio attraverso l’acquisto di un Monitor da destinare all’Ospedale di Cisanello“.

Nel corso della Conferenza Stampa di presentazione, Ubaldo Pantani e Aka7even hanno annunciato alcuni degli artisti che insieme a loro saranno presenti il 16 novembre all’Arena Garibaldi, vale a dire i Bnkr44, il Tre, Maninni e LDA, mentrele altre adesioni saranno comunicate nel corso dei prossimi giorni avvicinandosi alla data dell’evento, così come per la squadra Shalom nel cuore, il cui Capitano sarà l’ex calciatore Antonio Di Natale.

I biglietti per partecipare alla partita di beneficenza di sabato 16 novembre sono disponibili nei punti vendita Ticketone, presso la Sede Centrale del Movimento Shalom, online su www.mettincampoilcuore.it e nei negozi Coop.

