Sassuolo – Pisa: martedì alle ore 15 il via alla prevendita. Quattromila posti ai tifosi del Pisa

PISA – La Società US Sassuolo Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Sassuolo-Pisa, in programma sabato 1 marzo (ore 17.15) al Mapei Stadium, avrà inizio alle ore 15 di martedì 25 febbraio.

La prevendita sarà attiva, senza alcuna restrizione, in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e anche online al seguente indirizzo https://ticket.sassuolocalcio.it/

Ai tifosi Nerazzurri è stato destinato il settore ospiti (capienza 4.000 posti) denominato Tribuna Nord.



I biglietti validi per tale settore, prezzo 20 euro (esclusa prevendita), saranno disponibili fino alle ore 19.00 di venerdì 28 febbraio. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per suddetto settore, ma la Società US Sassuolo Calcio informa che sarà comunque attiva la modalità ‘cambio nominativo’.

Per qualsiasi altra informazione si prega di prendere visione del sito ufficiale della Società US Sassuolo Calcio.

