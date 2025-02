Furti ad una decina di imbarcazioni al Porto di Pisa

Written by admin• 11:40 am• Attualità, Cronaca, Pisa

MARINA DI PISA – Nel week-end scorso almeno una decina di imbarcazioni ormeggiate ai moli D, E e F del Porto di Pisa sono state oggetto di un furto in alcuni casi anche con scasso.

Il ladro ha agito la mattina presto, appena ha fatto giorno per riuscire a vedere dentro le barche e in due volte passando inosservato. Alcune imbarcazioni erano state lasciate aperte dai proprietari e, questo, ha evitato i danneggiamenti che altre imbarcazioni hanno subito.

“Avevo chiuso la barca, come faccio sempre, ma il ladro ha distrutto il plexiglas col quale è costruito il tambuccio dal quale si accede sottocoperta e forzato con un cacciavite trovato in barca gli armadietti nell’interno, ci dice uno degli armatori coinvolti. Danni importanti, ma il ladro non ha trovato niente di particolare valore”.

Dopo aver visitato le barche e rubato generi alimentari, vestiti e qualche oggetto è stato visto da uno degli ormeggiatori che prontamente lo ha fermato e consegnato alle forze dell’ordine accorse appena chiamate. La refurtiva è ora a disposizione per il riconoscimento e la restituzione ai legittimi proprietari.

Last modified: Febbraio 23, 2025