Debutto di ‘Bianco’ al Teatro Nuovo di Pisa: un incontro con la vita e la morte

PISA- Debutto al Teatro Nuovo di Pisa per “Bianco”, in scena venerdì 28 febbraio e in replica sabato 1 marzo alle ore 21. Il testo e la regia sono a cura di Giuseppe Tantillo, con Valentina Carli e lo stesso Tantillo nel cast.

Mia e Lucio si incontrano un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale locale. Hanno rispettivamente 37 e 40 anni. Se non fosse per la paura comune di morire, probabilmente si renderebbero subito conto che il loro incontro non è come gli altri. Ma come si può riconoscere la vita quando si è faccia a faccia con la morte? È possibile immaginare un futuro se non si è certi di averlo? Da queste domande nasce “Bianco”, che racconta l’incontro tra due anime che, per riuscire ad afferrarsi, devono prima imparare a restare legate ai propri corpi.

Lo spettacolo esplora il tema del tempo, affrontato con leggerezza, l’unico modo per trattare certi argomenti. Una commedia che, come tutte le opere che non mirano solo al puro intrattenimento, cerca (senza successo) di dare un senso alla nostra esistenza. Una produzione di Binario Vivo Teatro Nuovo / Accademia Perduta Romagna Teatri / Teatri Molisani.

Giuseppe Tantillo, attore palermitano, vanta numerosi ruoli in teatro, al cinema (recentemente in Iddu) e in serie di successo, tra cui Mare Fuori. Valentina Carli, attrice pisana, ha collaborato con registi come Gabriele Lavia ed è stata protagonista di molte produzioni teatrali. Nel 2022 ha vinto il Premio Le Maschere del Teatro Italiano come Miglior attrice emergente.

Biglietti in prevendita al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/bianco

