Sassuolo – Pisa, la presentazione del posticipo del Mapei Stadium

Written by Antonio Tognoli• 1:52 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Prima sfida in serie A da avversari tra Fabio Grosso e Alberto Gilardino che guidano due squadre che arrivano da un buon momento

PISA – Il Pisa Sporting Club affronta nel posticipo del Mapei Stadium il Sassuolo nel posticipo che chiude la nona giornata del campionato di serie A. Si affrontano due squadre in salute, che dopo un avvio in sordina arrivano da un buon momento di forma.

di Antonio Tognoli

DI FRONTE DUE SQUADRE IN SALUTE. Dopo la sonante sconfitta di Bologna il Pisa ha inanellato ben cinque risultati utili consecutivi, ottenendo prima della sosta anche la sua prima vittoria dopo 34 anni di lunga attesa nella massima serie. Il Sassuolo di Fabio Grosso, che ritrova da avversario per la prima volta in serie A, l’amico Alberto Gilardino dopo che ben 19 anni fa con l’Italia di Marcello Lippi entrambi festeggiarono la vittoria mondiale degli azzurri a Berlino. Questa volta a Reggio Emilia però non ci sarà l’esodo del marzo scorso, la curva ospiti rimarrà desolatamente vuota, per le restrizioni che l’Osservatorio del Viminale ha deciso per i tifosi nerazzurri dopo i fatti ormai noti che hanno preceduto Pisa – Verona. E’ per questo che nella giornata di domenica oltre un migliaio di tifosi ha voluto salutare la squadra nerazzurra nella sua partenza dal centro sportivo di San Piero a Grado.

ASSENZE E POSSIBILI SCHIERAMENTI. Saranno molti gli assenti da una parte e dall’altra. Nel Pisa non ci saranno gli acciaccati Akinsanmiro, Marin oltre ai lungodegenti Lusuardi, Esteves e Stengs. Nel Sassuolo da valutare la situazione di Vranckx, Boloca e Turati, nel Pisa quella di Juan Cuadrado. Non ci saranno sicuramente Romagna, Skjellerup, Satalino e Pieragnolo. Per i nerazzurri ballottaggio in difesa tra Calabresi-Albiol per un posto nel terzetto davanti a Semper al fianco di Canestrelli e capitan Caracciolo. A centrocampo spazio all’estro turco di Vural al fianco di Aebischer, fresco di qualificazione al Mondiale con la maglia dell’Austria. In attacco Tramoni sarà schierato presumibilmente dietro alle due punte Nzola e Moreo. Grosso dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Davanti a Muric, spazio a Idzes e Muharemovic, con Walukiewicz sugli esterni di difesa. Centrocampo di peso con il norvegese Thorsvedt, Matic e Kone. In attacco c’è Berardi grande protaginista nella vittoria a Bergamo prima della sosta e l’ex Genoa Pinamonti. Ballottaggio Fadera-Laurientè per l’altra maglia dell’attacco neroverde.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-PISA

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Kone; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè. A disp. 16 Zacchi, 22 Nyarko, 5 Candè, 17 Paz, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 35 Lipani, 44 Iannoni, 7 Volpato, 20 Fadera, 9 Cheddira, 24 Moro, 77 Pierini. All. Fabio Grosso.

PISA (3-4-1-2): 1 Semper; 4 Caracciolo, 19 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 21 Vural, 20 Aebischer, 7 Leris; 10 Tramoni; 18 Nzola, 32 Moreo. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 26 Coppola, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 9 Meister, 16 Buffon, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Di Marco (Ass. Zingarelli-Di Giacinto). Quarto uomo: Feliciani. VAR: Gariglio. AVAR: Aureliano.

Last modified: Novembre 24, 2025