La “spinta speciale” dei tifosi alla partenza a San Piero a Grado. La fotogallery

Written by Antonio Tognoli• 9:49 pm• Pisa SC

SAN PIERO A GRADO – Un pomeriggio carico di emozione, colori e appartenenza quello vissuto dal Pisa alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia. La squadra nerazzurra è stata salutata calorosamente dai propri tifosi prima di salire sul pullman diretto al Mapei Stadium, dove lunedì 24 novembre (ore 20.45) affronterà il Sassuolo nel posticipo.

Un momento denso di significato, soprattutto in vista del divieto che impedirà ai supporters pisani di occupare il settore ospiti dell’impianto emiliano.

Davanti al centro sportivo di San Piero a Grado si sono radunati oltre un migliaio di supporters che ha sfidato freddo gelido e pioggia: bandiere, sciarpe sollevate verso il cielo hanno avvolto i giocatori in un clima da vera curva anticipata. I cori, potenti e continui, hanno accompagnato ogni passo della squadra verso il pullman, trasformando un semplice saluto in una dichiarazione d’amore e appartenenza come solo il popolo pisano sa fare.

“Siamo qui per te devi vincere“: l’assenza forzata al Mapei Stadium ha infatti rafforzato nei tifosi il desiderio di far sentire la propria voce, almeno alla partenza, come gesto simbolico e di vicinanza.

I giocatori prima della partenza hanno dimostrato di gradire firmando autografi e salutando i tifosi nerazzurri. Alcuni si sono soffermati qualche minuto in più, consapevoli che in quell’abbraccio collettivo c’era tutta la spinta emotiva necessaria per affrontare una partita importante.

Il Pisa parte dunque verso Reggio Emilia con una spinta speciale: quella di un popolo che nonostante il divieto non smette di sostenere, cantare e crederci proprio come nei momenti più bui, quelli meno fortunati, che tutti ci siamo lasciati alle spalle, ma sono ben impressi nella nostra memoria.

Last modified: Novembre 23, 2025