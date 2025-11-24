Sassuolo – Pisa 2-2. Nzola e Meister non bastano. Thorstvedt riagguanta i nerazzurri al fotofinish. E’ pari al Mapei

Written by Antonio Tognoli• 8:00 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Finisce con uno scoppiettante 2-2 il posticipo della dodicesima giornata del campionato di serie A EniLive tra Sassuolo e Pisa. Vantaggio di Nzola su rigore, pari fulmineo di Matic. Nella ripresa il Pisa inizialmente soffre, poi i cambi in attacco danno nuova linfa, in special modo con un grosso impatto di Moreo che lancia Meister che sigla a dieci dalla fine il 2-1. A trenta secondi dalla fine dei cinque di recupero però il norvegese Thorstvedt trova la zampata del 2-2.

di Antonio Tognoli

LE DUE FORMAZIONI. In difesa davanti a Semper Calabresi vince il ballottaggio con Albiol al fianco di Canestrelli, capitan Caracciolo e Angori. A centrocampo spazio a Piccinini reggiano doc, al fianco di Aebischer, fresco di qualificazione al Mondiale con la maglia dell’Austria. Sugli esterni Tourè a destra e Leris a sinistra. In attacco Tramoni è schierato accanto a Nzola in un iniziale 4-4-2. Fabio Grosso risponde con un 4-3-3. Davanti a Muric, spazio a Idzes e Muharemovic, con Walukiewicz a destra e Candè a sinistra preferito a Doig. Centrocampo di peso con il norvegese Thorsvedt, Matic e Kone. In attacco c’è Berardi grande protagonista nella vittoria a Bergamo prima della sosta, l’ex Genoa Pinamonti e Fadera che vince il ballottaggio con Laurientè dopo la bella prestazione a Bergamo. Intanto sugli spalti alcuni tifosi tedeschi arrivati appositamente dalla Germania per Idrissa Tourè con un messaggio tutto per lui in nerazzurro. La curva ospiti del Mapei è invece desolatamente vuota per il divieto alle trasferte imposto dall’Osservatorio del Viminale ai tifosi del Pisa dopo i fatti del pre Pisa-Verona.

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa gioca in maglia bianca, Sassuolo in neroverde. Dopo pochi secondi subito episodio in area del Sassuolo con Tourè che va giù in area per un contatto con Candè. Di Marco viene richiamato al VAR e assegna il rigore. Al 4′ Nzola va sul dischetto e con il sinistro calcia forte e preciso all’incrocio dei pali: 1-0 e terzo gol in stagione per l’attaccante angolano. La risposta del Sassuolo è immediata. Pinamonti conquista un corner dal quale arriva il pareggio di Matic, che con il sinistro si coordina e al volo trova l’angolino alla sinistra di Semper che nulla può: 1-1. Inizio scoppiettante al Mapei e tutto da rifare per i nerazzurri. Nono gol subito dal Pisa nei primi 15′ di gara. Il Pisa però non si scompone. Konè salva una situazione difficile nella sua area anticipando Nzola all’ultimo momento su cross da sinsitra di Leris. Lo stesso Leris prova il destro dai diciotto metri, palla deviata in corner. Sul calcio d’angolo Caracciolo anticipa tutti, ma mette alto. Buon momento per i nerazzurri con Tramoni servito a sinistra, il suo cross però è a metà strada tra Nzola e Leris e l’azione sfuma. Poteva fare sicuramente meglio Tramoni in questa situazione. E’ la parte sinistra il lato debole del Sassuolo: sulla corsia mancina grande combinazione Angori-Leris, cross ancora per Tramoni che anche in questo caso in area apre troppo il piattone e la palla termina sul fondo. Pisa però ben messo in campo che gioca meglio del Sassuolo. Ancora un traversone da sinistra di Angori mette in condizione Tramoni di battere al volo, palla alta sopra la traversa. Calabresi è il primo ammonito del march al 24′. Il Sassuolo cerca di infastidire il Pisa con il colpo di testa di Thorstvedt, palla alta. Poco dopo su traversone di Berardi da sinistra Fadera di testa schiaccia troppo la conclusione. Walukiewicz pareggia il conto delle ammonizioni. Angori recupera un gran pallone sulla sinistra, palla servita a Nzola che crossa in mezzo ma la difesa del Sassuolo spazza via. Calabresi caparbiamente va via a Berardi che lo stende prima del suo ingresso in area. Punizione per il Pisa, ma il Sig. Di Marco non estrae il cartellino per il numero dieci neroverde. Una gara godibile comunque tra due squadre che se la giocano a viso aperto, con un Pisa che tiene molto bene il campo. Sono due i minuti di recupero assegnati da Di Marco. L’ultima azione della prima frazione è firmata da Candè, ma il suo tiro si perde sul fondo. Si va al riposo sul risultato di 1-1 al Mapei Stadium.

IL SECONDO TEMPO. Un cambio per parte ad inizio ripresa. Fuori i due ammoniti Walukiewicz e Calabresi. Dentro Coulibaly e Albiol. Gran giocata di Berardi su Angori, ma il cross del numero dieci di Grosso attraversa tutta l’area di rigore. Dalla parte opposta Muharemovic anticipa con una gran giocata Nzola lanciato a rete. Intanto aumenta l’intensità della pioggia. Kone con un gran cross da destra serve Pinamonti, ma è bravissimo Semper a deviare con i piedi in corner. Senza esito il tiro dalla bandierina. Il Sassuolo parte forte in questo inizio di ripresa. Nzola stende Fadera al limite, la punizione per il Sassuolo non ha esito per l’ennesimo intervento di Caracciolo che di testa libera l’area di rigore. Gilardino cambia le due punte al 57′: fuori Tramoni e Nzola, dentro Moreo e Meister. Leris poco prima si prende un grande rischio nella sua area per una scivolata su Coulibaly. Palla piena. Non c’è calcio di rigore dopo il controllo VAR. Nel frattempo per il Sassuolo si consuma la staffetta per Grosso: fuori Fadera, dentro Laurientè. Subito un aggancio da campione per il 45 di Grosso, palla scaricata per Thorstvedt il cui tiro è ribattuto dal duo Caracciolo-Canestrelli. Intanto Laurientè semina ancora il panico nella difesa nerazzurra conquista una punizione dai venti metri. E’ lui ad incaricarsi della battuta, ma il suo destro supera la barriera e termina alta sopra la traversa. Al 65′ Tourè da destra pesca Moreo che “spizza” di testa per Meister, il destro del giocatore danese a tu per tu con Muric respinto con il corpo dall’estremo difensore neroverde. Potenziale occasione per il Pisa. Dalla parte opposta Matic recupera l’ennesimo pallone e lo serve per Kone, il cui tiro a giro termina sul fondo. Gran recupero di Moreo che serve in verticale Meister che però viene anticipato dal suo diretto avversario. Ancora cambi nei due schieramenti: nel Pisa dentro Hojholt che rileva uno stanchissimo Angori. Nel Sassuolo Grosso cambia gli esterni difensivi e offensivi, inserendo Doig per Candè e Lipani per un esausto Kone. Gara veloce. Moreo difende e riporta su i suoi con sgroppate da centometrista. Su un traversone di Angori, Muric esce e blocca la sfera. Sulla controffensiva dei neroverdi Laurientè sbaglia la giocata. Al minuto 80′ Moreo conquista una gran palla su Coulibaly, lancio per Meister che punta Muharemovic rientra sul destro entra in area e lascia partire il tiro deviato dal numero 80 alle spalle di Muric: 2-1 Pisa avanti a nove dalla fine. Primo gol di Meister con la maglia del Pisa in serie A. Terzo gol per i nerazzurri con un giocatore subentrato. Dopo Larsen e Bergreen questo di Meister è il terzo gol danese nella storia del Pisa. Dopo il vantaggio Gilardino inserisce Vural e richiama Aebischer. Il Sassuolo si butta a testa bassa alla ricerca del pari. Il Pisa in questi minuti finali schiera un 5-4-1. Semper non perfetto sul colpo di testa di Pinamonti, ma la difesa libera l’area. Berardi ancora indemoniato lascia ancora a Pinamonti ma Semper questa volta blocca a terra. Thorstvedt ancora in verticale per Pinamonti che poco dopo il suo ingresso in area calcia sopra la traversa. Si soffre. Ma Meister conquista una gran palla e la porta alla bandierina del corner. Sono interminabili questi ultimi minuti. Semper blocca in due tempi la conclusione di Doig. Ma nell’ultima azione della partita il Sassuolo pareggia: cross in mezzo all’area Thorstvedt trova la zampata tra Caracciolo e Tourè e mette alle spalle di Semper: 2-2. Un vero peccato per il Pisa che aveva accarezzato il sogno della vittoria sfumato a soli 30 secondi dalla fine.

SASSUOLO – PISA 2-2

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 6 Walukiewicz (46′ 25 Coulibaly), 21 Idzes, 80 Muharemovic, 5 Candè (71′ 3 Doig); 42 Thorstvedt, 18 Matic (87′ 7 Volpato), 90 Kone (71′ 35 Lipani); 10 Berardi, 99 Pinamonti, 20 Fadera (60′ 45 Laurientè). A disp. 12 Satalino, 16 Zacchi, 26 Odenthal, 44 Iannoni, 9 Cheddira, 24 Moro, 77 Pierini. All. Fabio Grosso.

PISA (4-4-2): 1 Semper; 33 Calabresi (46′ 39 Albiol) , 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 3 Angori (71′ 8 Hojholt); 15 Tourè, 36 Piccinini, 20 Aebischer (81′ 21 Vural), 7 Leris; 10 Tramoni (57′ 32 Moreo); 18 Nzola (57′ Meister). A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 8 Hojholt, 26 Coppola, 44 Denoon, 94 Bonfanti, 16 Buffon, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Di Marco (Ass. Zingarelli-Di Giacinto). Quarto uomo: Feliciani. VAR: Gariglio. AVAR: Aureliano.

RETI: 4′ Nzola (P, rig.), 6′ Matic (S), 80′ Meister (P), 95′ Thorstvedt (S)

NOTE: Serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P). Angoli 5-2. Rec pt 2′; st 5′.

Last modified: Novembre 24, 2025