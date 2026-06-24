Al Masoni di Fornacette “Oglia and Friends”: un torneo per ricordare Marco, amico indimenticabile

Written by Redazione• 11:01 am• Pisa, Attualità, Calcinaia, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Sport, Sport

FORNACETTE – Sabato 27 giugno sarà una giornata speciale, dedicata al ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Gli amici di una vita si ritroveranno infatti presso il campo sintetico dell’impianto sportivo “Masoni” di Fornacette per partecipare a “Oglia and Friends”, un torneo organizzato in memoria di Marco, conosciuto da tutti semplicemente come “Oglia”.

Marco era una persona amata e stimata da chiunque lo incontrasse. Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: prima il calcio, poi il calcetto, senza dimenticare la grande passione per la pesca, ereditata dal padre. Un uomo capace di creare amicizie sincere e durature, che oggi continuano a vivere nel ricordo e nell’affetto di chi gli è stato accanto.

L’evento inizierà già dal pomeriggio. Alle ore 16.30 è previsto il ritrovo con ingresso e parcheggio dal lato Pam. Da qui nasceranno, tramite sorteggio, le quattro squadre che si contenderanno il torneo, rendendo l’evento ancora più autentico e coinvolgente.

Il torneo prenderà il via alle ore 18 e si svolgerà sul campo sintetico con partite 11 contro 11. Le gare saranno disputate in un unico tempo da 30 minuti. Le due squadre vincitrici delle semifinali accederanno alla finale, mentre le altre si sfideranno nella finale per il terzo e quarto posto. Al termine sarà assegnata una coppa alla squadra vincente e verranno premiati anche il miglior portiere, il miglior giocatore e il capocannoniere, che riceveranno tre biglietti della lotteria ciascuno.

A rendere ancora più significativa la giornata sarà la lotteria benefica organizzata dagli amici di Marco. I biglietti saranno acquistabili durante l’evento al costo di 5 euro l’uno oppure 3 per 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto alla famiglia di Marco. In palio ci saranno premi davvero speciali: quattro maglie originali del Pisa indossate dai giocatori, una maglia del Milan indossata da Mario Balotelli e un paio di occhiali da sole messi a disposizione da Francesca Baggiani. In totale saranno sei i biglietti vincenti.

Non mancherà inoltre la possibilità di mangiare e bere grazie alla presenza di uno stand gastronomico e del “porchettaro”. Gli spettatori potranno usufruirne durante le partite, mentre i giocatori si ritroveranno insieme dopo il torneo per condividere una cena e tanti ricordi. Saranno disponibili docce, tavoli e panche per tutti i partecipanti.

Gli organizzatori ricordano che non è prevista alcuna quota di iscrizione per giocare. Ogni partecipante dovrà semplicemente presentarsi con una maglietta bianca.

“Oglia and Friends” non sarà soltanto un torneo di calcio. Sarà soprattutto un momento di amicizia, condivisione e memoria. Un’occasione per ritrovarsi, sorridere, ricordare e sentirsi ancora una volta accanto a Marco, come ai vecchi tempi, quando bastava un pallone e la compagnia giusta per essere felici.

Last modified: Giugno 24, 2026