La Città del Teatro cerca una Direzione Artistica Under 35 per un nuovo festival

Written by Redazione• 10:43 am• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro lancia un avviso pubblico per selezionare una figura di Direzione Artistica Under 35 e il relativo progetto culturale per la realizzazione di un festival inserito nella programmazione ufficiale della Fondazione.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per giovani professionisti e collettivi dello spettacolo dal vivo, chiamati a entrare nella governance artistica di uno dei principali Centri di Produzione Teatrale italiani e a contribuire alla costruzione della programmazione culturale del futuro.

Il bando si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato dalla Fondazione e nella nuova visione di una direzione artistica collegiale e plurale, capace di integrare competenze, sensibilità e sguardi differenti. L’obiettivo è valorizzare le nuove generazioni, favorendo l’emersione di competenze curatoriali e progettuali e affidando a una figura under 35 un ruolo operativo nella progettazione artistica.

«All’interno della nostra nuova visione di “direzione artistica plurale” sentiamo il dovere e il desiderio di dare spazio alle nuove generazioni, non solo come principali destinatarie delle nostre attività, ma come protagoniste nella co-progettazione del presente e del futuro del teatro – sottolinea Annastella Giannelli, vicepresidente della Fondazione –. Un Centro di Produzione Teatrale come il nostro ha il compito di intercettare i linguaggi contemporanei, l’innovazione e le nuove sensibilità».

La figura selezionata, spiega Giannelli, «non sarà una presenza di facciata, ma avrà un ruolo operativo e di sostanza, con la responsabilità concreta di ideare e curare un festival e di incidere attivamente sulle scelte programmatiche della Fondazione».

Il progetto candidato dovrà rivolgersi in particolare alle nuove generazioni di pubblico, privilegiare linguaggi contemporanei e innovativi, valorizzare talenti emergenti e favorire il dialogo tra spettacolo dal vivo, territorio e comunità.

Possono partecipare persone singole che non abbiano compiuto 35 anni alla data di scadenza del bando, gruppi informali o collettivi composti interamente da under 35. Saranno valutate le competenze professionali e formative dei candidati, insieme alla qualità, originalità e sostenibilità della proposta progettuale.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13 di martedì 15 settembre 2026.

Il testo completo dell’avviso pubblico e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito della Fondazione, all’indirizzo lacittadelteatro.it.

Info: cittadelteatro.com/news/dettaglio-notizia/avviso-pubblico-under35.

Last modified: Giugno 24, 2026