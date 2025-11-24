Fabio Grosso: “La squadra ci ha creduto fino all’ultimo”

Written by admin• 11:01 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del Mapei Stadium le dichiarazioni del mister del Sassuolo Fabio Grosso dopo il pari in extremis raccolto con il Pisa.

di Antonio Tognoli

SULLA PARTITA E LA STAGIONE. “Abbiamo ripreso la partita al 4′ di recupero, la squadra ci ha creduto fino all’ultimo. Siamo partiti ad handicap, dobbiamo migliorare nella lettura durante la partita, non è facile perchè è una squadra nuova. Noi siamo una neopromossa, tutte le settimane ci poniamo un obiettivo ma io so benissimo qual’è da qui alla fine. Il campionato è lungo e difficile, oggi abbiamo giocato con una neopromossa come noi, siamo consapevoli delle difficoltà del campionato, ci aspettano grandi partite già dalla prossima settimana“.

SU GILARDINO. “Con Gilardino ho un grande rapporto di amicizia, quando ci vediamo ci salutiamo calorosamente perchè abbiamo passato momenti belli, ci siamo fatti in bocca al lupo prima della partita e i complimenti nel dopo gara. Sono contento per lui che sta facendo bene“.

Last modified: Novembre 24, 2025