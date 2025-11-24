Il Teatro Verdi ospita il Pisa Gospel Festival 2025: annunciati ospiti e programma

Written by admin• 6:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Voices of Heaven Gospel Choir, Associazione di Promozione Sociale e coro gospel della città di Pisa – recentemente premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024 – annuncia la 13ª edizione del Pisa Gospel Festival®, che per la prima volta approda sul prestigioso palco del Teatro Verdi con due serate speciali, il 16 e 18 dicembre 2025.

Fondato nel 2007, il coro conta circa 25 membri provenienti da diverse regioni italiane e da sempre affianca all’attività musicale un forte impegno solidale. Attraverso i propri eventi benefici, ha già destinato oltre 100.000 euro a progetti dedicati alla ricerca, ai minori, alle politiche sociali, alla tutela delle donne e delle persone più vulnerabili.

Le parole del Direttore Artistico

«Il Pisa Gospel Festival rappresenta il cuore della nostra missione umanitaria» – afferma Sandro Macelloni, direttore del coro. «Poter esibirci per due serate al Teatro Verdi è la conferma della crescita del progetto e dell’affetto del pubblico. Il gospel è un linguaggio universale, capace di unire e generare amore: grazie al festival, ogni anno, la musica si trasforma in un gesto concreto di solidarietà.»

Una nuova partnership

Per la prima volta il festival si avvale della collaborazione organizzativa del Rotary Club Pisa, partner esclusivo della seconda serata, affiancato nella prima da altri Rotary del territorio: Pisa Galilei, Pontedera, San Giuliano Terme e Fibonacci e Cascina Monte Pisano, che rinnovano così il loro sostegno ai progetti benefici del Festival.

Una rete per la città

Il festival è patrocinato dal Comune di Pisa, dall’Università di Pisa e da Cesvot, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa.

PISA GOSPEL FESTIVAL 2025 – Programma

16 dicembre, ore 21

Special Guest: Trini Lopez Massie (Pittsburgh, USA)

Artista di fama internazionale e “Ministro nazionale della musica” per il Gospel Music Workshop of America, sarà protagonista di una serata il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Gioia di Vivere dei Bambini in Ecuador Onlus, vincitrice del bando annuale del coro.

18 dicembre, ore 21

Special Guest: Eric B. Turner (Cleveland/New York, USA)

Icona del gospel e del soul, artista internazionale e volto dei palchi di Broadway, torna a Pisa con un concerto ricco di energia. Il ricavato sarà destinato alla Caritas Pisa, per sostenere il progetto della nuova mensa individuato dal Rotary Club Pisa insieme al Comune, a supporto delle persone più fragili.

Informazioni e biglietti

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Palestro 40, Pisa – Tel. 050 941188).

Acquisto rapido tramite i QR Code presenti sulla locandina ufficiale.

È disponibile una riduzione per chi partecipa a entrambe le serate (acquistabile solo in biglietteria o per telefono).

Un appuntamento da non perdere

Due serate con ospiti internazionali, un coro premiato a livello europeo e una missione solidale che coinvolge l’intera comunità: il Pisa Gospel Festival 2025 si conferma un evento di riferimento per Pisa e per tutta la Toscana, trasformando la musica gospel in un potente strumento di condivisione e sostegno.

INFO: www.voicesofheaven.it | info@voicesofheaven.it

IG: @voicesofheavengospelchoir – FB: voicesofheavengospelchoir

