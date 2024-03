Sarcomi ossei e delle parti molli: Aoup si conferma centro di riferimento per la cura

Scritto da admin• 11:54 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si sono appena conclusi i due incontri dei centri Provider sui sarcomi ossei pediatrici (osteosarcoma e sarcoma di Ewing) tenutisi a Milano e Bologna, cui l’Aoup ha partecipato come centro di riferimento italiano ed europeo con i contributi di Luca Coccoli (Oncoematologia pediatrica), Alessandro Franchi (Anatomia patologica, responsabile del “Programma Creazione di un percorso diagnostico anatomo-patologico per le neoplasie dell’apparato muscolo-scheletrico”) e Lorenzo Andreani (Ortopedia e traumatologia 2, fra i referenti aziendali della rete Euracan – tumori rari solidi dell’adulto – per i sarcomi ossei e delle parti molli).

L’evento ha rappresentato un’importante piattaforma per il dibattito e lo scambio di conoscenze sulle sfide e le soluzioni nel trattamento di tali neoplasie. Scopo principale dell’incontro è stato infatti la stesura dei nuovi protocolli di trattamento, ossia le nuove lineeguida in questo campo grazie all’elevato expertise maturato negli anni dall’Aoup in virtù dell’approccio multidisciplinare e personalizzato alle cure.

Last modified: Marzo 8, 2024