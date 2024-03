Il Premio Andreina e Thomas Rook all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 11:44 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma all’Ippodromo di San Rossore domenica 10 marzo con inizio alle 14.30.

Si corre in pista grande Premi Thomas Rook e Andreina, le poules in vista del 134° Premio Pisa

Le corse in evidenza:

Il premio Andreina, condizionata per le femmine di 3 anni sui 1.6000 metri, è una corsa molto incerta nella quale se la possono giocare alla pari Eternal Blossom e Rebel Music. Da seguire con interesse i rientri di Blast Exit e Brown Pearl. Cacahuete, Newport Bay e The Last Rebel le sorprese.

Il premio Thomas Rook, condizionata per i maschi di 3 anni sui 1.600 metri, vede in Fly By Fly il più titolato e reduce dalla vittoria nel premio Goldoni – Handicap Principale. Endo Botti e Cristiana Brivio, però, non schierano solo il portacolori di Max Allegri ma anche altri tre loro allievi. Montanair, vincitore all’esordio, Muratone, quarto in condizionata dopo vittoria all’esordio e Caiddu. Attenzione, però, perché l’egemonia di questo team potrebbe esser spezzata dal bel Cuban Slide, visto in grande progresso o dal deb in Italia Ocean Baroque. Per il neo portacolori di Ferruccio Giacobbe, due vittorie e un quarto posto in Premier Handicap in Irlanda spiccano nel suo curriculum anche se non corre da ottobre. Blu Note, terzo nel Criterium di Pisa, è terminato solo quinto nella prova di rientro.

Nel premio Nova Estintori, maiden per i 3 anni sui 2.100 metri, in primo piano è certamente Dark Biscuit, reduce da buone prestazioni varesina però, attenzione, sulla pista in sabbia. Highly Strung e Tepui le alternative, Derrivore la sorpresa.

Il Gran Premio di Primavera dell’Anglo Arabo, condizionata per AA di 4 anni e oltre sui 1.750 metri, è un’altra occasione per l’ottimo Beniamino che potrebbe esser fermato solo dal peso che deve rendere ai suoi avversari. Heur d’Hiver ci proverà così come l’armata “da Clodia” capeggiata da Cecilia. La sorpresa può venire da Selvaggio da Clodia.

