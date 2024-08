Santi Francesi in Concerto a Marina di Pisa: il duo di Ivrea protagonista di ‘Agosto in Musica’

Scritto da admin• 1:07 pm• Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Mercoledì 21 agosto, i Santi Francesi saliranno sul palco di Piazza delle Baleari a Marina di Pisa nell’ambito della rassegna estiva “Marenia – Non solo Mare”.



L’evento fa parte del programma “Agosto in Musica”. Il giorno precedente, martedì 20 agosto, si terrà la finale del talent show “Notti di Talento”, presentato dal quotidiano “La Nazione”.

Il duo, composto da Mario Francese e Alessandro De Santis, originari di Ivrea, presenterà il suo inconfondibile sound hard-pop, anticipando il tour nei club previsto per l’autunno. Il concerto, a ingresso gratuito, inizierà alle 21:30.

Il tour estivo dei Santi Francesi arriva dopo la loro partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove hanno ottenuto un grande successo con il brano “L’amore in bocca” e una memorabile esibizione con la cantante Skin sulle note di “Hallelujah”. Il duo ha anche incantato il pubblico con showcase intimi in due chiese sconsacrate a Milano e Napoli, entrambi sold out in pochi minuti.

La rassegna “Marenia – Non solo Mare” è organizzata dal Comune di Pisa, con il supporto della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. Il programma degli eventi coinvolge Marina, Tirrenia e Calambrone, offrendo incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.marenianonsolomare.it.

