Al via le domande per la “Carta Spesa 2024”

PISA – A partire da martedì 20 agosto, sarà possibile richiedere online la “Carta Spesa 2024”, un’agevolazione promossa dal Comune di Pisa per il secondo anno consecutivo.



L’iniziativa mira ad ampliare la platea dei beneficiari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo, estendendola anche ai nuclei familiari di una o due persone con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Il contributo, una tantum, sarà di 200 euro per nuclei composti da una persona e 400 euro per nuclei di due persone, e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e carburante. Il Comune ha stanziato 140.000 euro per questa misura.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 20 settembre tramite il portale dedicato (https://www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2024). Per partecipare, i richiedenti devono essere residenti nel Comune di Pisa e avere cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria con permesso di soggiorno valido. Sarà necessario disporre delle credenziali SPID, CNS o CIE per accedere alla piattaforma.

Per assistenza nella compilazione della domanda, è disponibile un supporto tecnico online nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00, e martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero verde 80098121 o via email agli indirizzi forniti dal Comune. È attivo anche un servizio di facilitazione digitale presso vari punti della città, con supporto su appuntamento.

