Sant’Anna, occupazione al 100% per i dottori di ricerca a un anno dal titolo

PISA- Il 100% delle dottoresse e dei dottori di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo. A tre anni, il tasso di occupazione si mantiene al 96,4%. Ai risultati professionali si affiancano quelli della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 dell’Anvur, che colloca la produzione scientifica delle figure in formazione della Scuola sopra la media nazionale in tutte le sette aree esaminate.
I dati emergono dal nuovo rapporto AlmaLaurea sui percorsi di dottorato, realizzato su 9.405 dottori di ricerca provenienti da 50 atenei italiani, e dalla Vqr 2020-2024. In particolare, la Scuola Sant’Anna si posiziona al primo posto in Italia nell’area delle scienze economiche e statistiche per la qualità della ricerca prodotta da dottorandi, assegnisti e borsisti non ancora inquadrati come ricercatori strutturati.
A un anno dal titolo, il tasso di occupazione dei dottori di ricerca della Scuola raggiunge dunque il 100%, contro una media nazionale del 94,1%. Superiore alla media italiana anche la retribuzione netta mensile, pari a 2.178 euro rispetto ai 1.984 euro rilevati a livello nazionale.
Elevata anche la percezione dell’utilità del percorso seguito: il 94,6% dei dottori di ricerca della Sant’Anna considera il titolo molto efficace o efficace per l’attività lavorativa svolta, a fronte di una media nazionale del 76%.
Sul fronte della ricerca, i 76 prodotti presentati dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito della Vqr si collocano sopra la media nazionale in tutte le sette aree valutate.
Il risultato migliore arriva dalle scienze economiche e statistiche, dove la Scuola è prima in Italia su 39 istituzioni, con un indice R3 pari a 1,35, cioè il 35% sopra la media nazionale dell’area. Seguono l’ingegneria industriale e dell’informazione, con il terzo posto su 50 istituzioni, le scienze giuridiche e le scienze biologiche, entrambe al quarto posto rispettivamente su 49 e 52 istituzioni, e le scienze aziendali, quarte su 40.
«I nostri corsi di dottorato formano profili altamente qualificati e competitivi sul mercato del lavoro, in ambito accademico e non solo – commenta il rettore Nicola Vitiello –. Il fatto che le nostre dottoresse e i nostri dottori di ricerca trovino collocazione nella totalità dei casi e riconoscano al titolo un valore concreto dimostra che la formazione dottorale non è un percorso chiuso nell’accademia, ma una preparazione richiesta da imprese, istituzioni e centri di ricerca».
«I risultati della Vqr – conclude Vitiello – confermano inoltre che questa preparazione nasce da una ricerca di alto livello, alla quale le figure in formazione contribuiscono in prima persona fin dall’inizio del loro percorso alla Scuola».Last modified: Luglio 24, 2026