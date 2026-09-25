Sanità, proclamato sciopero per venerdì 2 ottobre 2026

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PISA – È stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 2 ottobre 2026, proclamato dal Sindacato CSLE (aderente FI-SI) indirizzato ai dipendenti di tutte le categorie pubbliche e private, comparto e dirigenza.

L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.



Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono:



– il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base;



– servizi di assistenza domiciliare;



– attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..);



– vigilanza veterinaria;



– attività di protezione civile;



– attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici;



– vari.

Last modified: Settembre 25, 2026