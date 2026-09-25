Fotovoltaico a Navacchio, Rollo chiede chiarimenti su espropri e costi per il Comune

Written by Redazione• 1:53 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LeD relativo al nuovo impianto fotovoltaico previsto nell’area PR39/a – UTOE 39 Navacchio, alle spalle del Decathlon.

Il gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LeD chiede chiarimenti sul progetto di un impianto fotovoltaico nell’area alle spalle del Decathlon di Navacchio. Dopo un accesso agli atti, il gruppo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per conoscere le ragioni delle scelte progettuali e il ruolo svolto dall’Amministrazione.

Il progetto è stato presentato da un consorzio di proprietari privati. Per una parte dei proprietari che non hanno aderito è prevista la possibilità di espropriare circa 12.500 metri quadrati di terreno. Secondo il capogruppo Dario Rollo, dalla documentazione risulta che la divisione dell’area in due sub-comparti e la collocazione dell’impianto da 89,46 kWp destinato al Comune nella porzione interessata dall’esproprio siano state proposte dai soggetti attuatori e poi confermate dall’Amministrazione.

«Il Comune deve spiegare con particolare chiarezza perché abbia ritenuto questa soluzione necessaria. Non basta dire che serve a fare prima», afferma Rollo. Il capogruppo chiede inoltre di conoscere il costo effettivo degli espropri, dopo che gli uffici comunali hanno giudicato non congrua una prima stima delle indennità.

L’interrogazione riguarda anche il valore dell’impianto destinato al Comune, i costi di gestione e manutenzione, gli eventuali ricavi e il soggetto che se ne occuperà. «Un impianto ceduto gratuitamente non significa necessariamente che sia privo di costi per il Comune», osserva Rollo. «Non stiamo accusando nessuno di aver commesso irregolarità. Stiamo chiedendo che il Comune dimostri di aver svolto fino in fondo il proprio ruolo».

Last modified: Settembre 25, 2026