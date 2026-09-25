Illuminazione pubblica, a Pisa progetto da 7,7 milioni: saranno sostituiti tutti i 15.243 punti luce

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PISA – Oltre 7,7 milioni di euro di investimenti per riqualificare l’illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale. Il progetto presentato da ENGIE, risultato vincitore della gara, prevede la sostituzione dei 15.243 corpi illuminanti attualmente censiti con apparecchi a led, nuovi punti luce, il rinnovo delle linee elettriche e dei quadri comunali e sistemi di telecontrollo. La concessione avrà una durata di 13 anni.

«Non riguarda la semplice sostituzione delle lampade, ma una riqualificazione strutturale dell’intero sistema di illuminazione pubblica», afferma il sindaco Michele Conti. Il progetto comprende anche interventi per valorizzare con la luce i Lungarni e alcuni luoghi simbolici, tra cui le Mura, piazza dei Cavalieri, la chiesa di Santa Maria della Spina, Ponte di Mezzo e il murale Tuttomondo. Le localizzazioni saranno definite nella progettazione esecutiva.

Sulla rete elettrica è previsto il rifacimento di circa 170 chilometri di linee esistenti, ai quali si aggiungeranno nuove estensioni. Saranno riqualificati tutti i 224 quadri elettrici comunali, sostituiti 1.290 sostegni e restaurati 188 pali storici in ghisa sui Lungarni. «Il telecontrollo dei punti luce e dei quadri consentirà inoltre di individuare più rapidamente i guasti e di intervenire in maniera più efficiente», spiega l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini.

Saranno installati anche 494 punti luce aggiuntivi, di cui 284 destinati alla valorizzazione monumentale. Il progetto comprende l’illuminazione di 40 coppie di attraversamenti pedonali e ciclopedonali, il controllo a distanza dei singoli punti luce e dieci sistemi capaci di regolare l’illuminazione in base alle condizioni ambientali e al traffico.

Il risparmio energetico stimato è del 48,92% rispetto al perimetro di progetto, che comprende le nuove estensioni, e del 39,02% rispetto ai consumi storici effettivi. La durata prevista per i lavori è di 24 mesi dall’approvazione dei progetti, collaudi compresi.

Lampione Palazzo Pretorio

Last modified: Settembre 25, 2026