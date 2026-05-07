Sanità, Petrucci (FdI): “Presentata proposta di Legge per contrastare il precariato delpersonale sanitario”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.
“Come avevo anticipato durante la visita del Presidente Mattarella allo stabilimento Piaggio di Pontedera, oggi ho depositato una proposta di legge per contrastare il precariato nella sanità”. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, spiegando di voler proseguire il lavoro avviato nella scorsa legislatura per favorire la stabilizzazione del personale sanitario.
La proposta punta a prorogare fino al 30 giugno 2027 – o comunque fino alla pubblicazione di nuove graduatorie – le graduatorie attualmente in vigore per tutto il personale sanitario, dagli infermieri ai medici, con l’obiettivo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Universitarie e limitare il ricorso a contratti precari o atipici.
Petrucci ricorda inoltre che una precedente legge approvata nell’aprile 2025 aveva consentito la proroga della graduatoria degli OSS, permettendo l’assunzione stabile di circa 400 operatori socio-sanitari.
“La carenza di personale che colpisce il sistema sanitario regionale – sottolinea il consigliere regionale – rende necessario utilizzare le graduatorie esistenti per garantire rapidità ed efficacia nelle assunzioni, evitando interruzioni nel reclutamento e assicurando continuità ai servizi sanitari essenziali previsti nei LEA”.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Maggio 7, 2026