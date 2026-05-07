Castelnuovo Val di Cecina capitale dell’enduro: attesi big nazionali e internazionali per gli Assoluti E-Bike

Written by Redazione• 8:27 am• Pisa, Sport

PISA – Cresce l’attesa a Castelnuovo Val di Cecina per il Campionato Italiano E-Bike e la prima tappa della Coppa Italia Enduro MTB, organizzati dall’A.S.D. MTB Castelnuovo di Val di Cecina. A confermarlo è il presidente Federico Talocchini, che annuncia le prime adesioni di atleti di altissimo livello del panorama nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti già confermati c’è Tommaso Calonaci del team Ottoracing Bike, atleta di spicco dell’enduro mondiale con un 20° posto al campionato mondiale EDR, un 10° posto agli assoluti del mondo Enduro e il terzo posto agli assoluti italiani di Downhill.

Grande attesa anche per Andrea Garibbo del team ufficiale Haibike, pluricampione italiano in carica e presenza fissa ai vertici delle competizioni europee e mondiali. A sfidarlo ci sarà Alessandro Levra del team Pedale Canellese, atleta completo e competitivo, pronto a contendersi il titolo ai massimi livelli.

Tra le squadre più attese figura anche il Team Appennino Bike, guidato da Mirco Vendemmia, ex campione italiano e nome di riferimento nel panorama internazionale dell’enduro.

Confermata inoltre la partecipazione dei team ufficiali Abetone Factory Team e Fristads Team, insieme al supporto tecnico del service professionale sospensioni Andreani Group – Öhlins.

L’A.S.D. MTB Castelnuovo di Val di Cecina ha voluto ringraziare il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, il Consiglio Regionale della Toscana, la Federazione Ciclistica Italiana e il comitato organizzativo Toscano Enduro Series per il sostegno all’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai volontari e agli amici che collaborano alla realizzazione dell’evento e a Tommaso Calonaci per il contributo nella promozione della manifestazione.

Un appuntamento che porterà nel cuore delle Colline Metallifere alcuni dei migliori interpreti dell’enduro italiano e internazionale, confermando Castelnuovo come punto di riferimento per il mondo delle due ruote off-road.

Last modified: Maggio 7, 2026