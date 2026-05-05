Italian Karate Open Toscana: a Pisa una giornata di sport e inclusione al Palazzetto Carlesi

Written by Redazione• 3:06 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Domenica 17 maggio 2026 il Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” di Pisa ospiterà l’Italian Karate Open Toscana, manifestazione di rilievo nazionale organizzata dal Comitato Comunale ASI Pisa in collaborazione con l’ASD Benessere in Movimento e il Settore Nazionale Karate ASI.

L’evento vedrà la partecipazione di atleti e associazioni provenienti da diverse città italiane, con adesioni già confermate da Roma, Latina e altre importanti realtà del panorama sportivo nazionale, trasformando Pisa in un punto di riferimento per il karate.

La giornata sarà dedicata non solo alla competizione, ma anche alla promozione dei valori educativi e sociali dello sport, con momenti pensati per coinvolgere giovani, famiglie e appassionati, nel segno dell’inclusione, del benessere e della condivisione.

Il Comitato Comunale ASI Pisa ha voluto ringraziare l’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, per la vicinanza istituzionale, il presidente nazionale ASI Claudio Barbaro per il sostegno allo sport di base, la Misericordia di Pisa per l’assistenza sanitaria e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Pisa per la partecipazione all’iniziativa.

L’Italian Karate Open Toscana si candida così a diventare un appuntamento stabile nel calendario sportivo regionale e nazionale, portando in città una grande festa di sport, passione e partecipazione.

Last modified: Maggio 5, 2026