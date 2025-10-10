San Rossore Sport Village: “Sport invernali – Prevenzione e Performance”

Written by admin• 1:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Sabato 11 ottobre alle 10:30, il San Rossore Sport Village ospita l’evento “Sport invernali – Prevenzione e Performance”, prima di tre iniziative promosse in collaborazione con il Rotary Club Pisa per sensibilizzare alla preparazione fisica e alla prevenzione degli infortuni prima della stagione sciistica.

Specialisti della Casa di Cura San Rossore e del San Rossore Sport Village illustreranno strategie di allenamento personalizzato, prevenzione dei traumi e nutrizione sportiva. Testimone d’eccezione sarà Alice Pazzaglia, atleta della Nazionale Italiana di Sci Alpino, che condividerà la sua esperienza sull’importanza della preparazione atletica nello sci agonistico.

A tutti i partecipanti sarà offerto un voucher per una valutazione presciistica gratuita, comprensiva di analisi articolare, test di forza e stabilità, valutazione posturale e piano di allenamento personalizzato.

Ingresso libero, prenotazione consigliata per posti limitati.

Last modified: Ottobre 10, 2025