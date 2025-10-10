Palazzo Blu, al via la mostra fotografica “Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni”

Written by admin• 1:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Da sabato 11 ottobre, Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra fotografica “Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni”, curata dal prof. Andrea Mariuzzo del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’esposizione racconta l’evoluzione dell’università italiana attraverso la storia delle istituzioni accademiche pisane nell’ultimo secolo, mettendo in luce l’impatto culturale e sociale dei docenti e degli studenti sul tessuto urbano e sull’identità della città.

La mostra presenta oltre 200 fotografie suddivise in quattro sezioni principali:

Le sedi universitarie e i centri di ricerca: illustra la diffusione delle istituzioni nel tessuto urbano e l’evoluzione dell’università da realtà elitaria a istituzione di massa. Vita istituzionale: ricorda le ricorrenze ufficiali degli atenei, e ospiti illustri come Papa Giovanni Paolo II, il Dalai Lama e alcuni Presidenti della Repubblica. Contributo alla società: mette in evidenza il ruolo delle università pisane in ambito politico, scientifico e umanistico, con riferimento a innovazioni come informatica, biorobotica e interferometro Virgo. Studenti e vita universitaria: ripercorre l’impegno politico, le attività culturali, sportive e goliardiche, dalla Festa delle matricole ai locali cittadini frequentati dagli studenti.

Gran parte del materiale proviene dagli archivi fotografici Guido Allegrini, Luciano Frassi e Donazione Salvestroni, conservati a Palazzo Blu, integrati da contributi delle istituzioni pisane come Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Orchestra Universitaria “M. A. Galanti”, Osservatorio Gravitazionale Europeo e CNR Pisa. Il percorso espositivo comprende anche video dell’Università di Pisa e dell’associazione Acquario della Memoria.

La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo 2026, con orari dal martedì al venerdì 10-19, e sabato, domenica e festivi 10-20. Il biglietto include anche l’ingresso alla collezione permanente di Palazzo Blu.

Tra ottobre e dicembre 2025, è previsto un ciclo di incontri di approfondimento coordinato dal prof. Daniele Menozzi, professore emerito della Scuola Normale Superiore, ad ingresso libero presso l’auditorium di Palazzo Blu.

L’iniziativa è organizzata da Palazzo Blu con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa. È disponibile il catalogo della mostra “Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni”, a cura di Andrea Mariuzzo, edito da Whitebook di Bologna.

Per maggiori informazioni: palazzablu.it

