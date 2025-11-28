San Miniato, gran finale per la 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco

Written by admin• 2:57 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – Ultimo fine settimana per la 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, un’edizione rinnovata nella visione e sostenuta dal patto d’intenti firmato dai trenta comuni dell’area. Sabato 29 e domenica 30 novembre il programma si infittisce, tra presentazioni di libri, performance teatrali, incontri culturali e appuntamenti musicali.

Si parte sabato alle 11 allo Spazio Incontri con la presentazione del volume L’arte in Cucina di Domenico Monteforte. Nella Sala delle Sette Virtù doppio appuntamento con “Letture al Tartufo”: alle 12 il libro dedicato ad Attilio Gronchi, alle 17 Wilde Come Se di Roberto Ippolito. Al Conservatorio di Santa Chiara, alle 12 e alle 16.30, la performance “Un Pezzo di Carta” ricorda i 260 anni dell’insediamento di Pietro Leopoldo. Alle 16 in piazza Dante appuntamento con il Flash Mob Special Olympics dedicato alla Giornata internazionale delle persone con disabilità. Dalle 21.30, in Aula Pacis, concerto d’archi storici.

Domenica alle 11 allo Spazio Incontri arriva Il Libro Scomparso di Fabrizio Niglio; alle 17 la presentazione del calendario dedicato ai 200 anni di Pinocchio. Il MuMe ospita alle 16 la proiezione di Rondini, raccolta di testimonianze sul centro storico, mentre nella Chiesa di San Francesco si inaugura L’Italia dei Presepi, con anteprima del presepe in cuoio destinato al Vaticano. Musica dal vivo anche in via Angelica e Sant’Urbano con l’Accademia musicale di San Miniato Basso.

Alle 16 di domenica uno dei momenti più attesi: la proclamazione dell’Ambasciatrice del Tartufo 2025, titolo che quest’anno va a Stefania Orlando. A seguire la consegna dei premi Stagnazza, Tartufissimo e Arturo Gallerini “Bego”, con suspense per scoprire se sarà superato il leggendario record del 1954 (2.520 grammi).

Come arrivare

La Mostra è raggiungibile a piedi o tramite bus navetta da via Guerrazzi 102 (A/R 4,50 euro, gratuito under 14). Servizio gratuito anche dalla stazione ferroviaria per chi arriva in treno.

La manifestazione è organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato, con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo e altri partner, nell’ambito del progetto Vetrina Toscana.

