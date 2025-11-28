Presentazione del romanzo d’esordio di Filippo Damanti al Ritros Bar

Written by admin• 2:54 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il 2 dicembre alle ore 18:30, il Ritros Bar – uno dei luoghi culturali più attivi del Lungarno pisano – ospiterà la presentazione di Le Cose Che Non Torneranno Più, romanzo d’esordio di Filippo Damanti.

L’autore dialogherà con Elisabetta Rossi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un libro intenso e profondamente introspettivo, dove memoria, legami familiari, perdita e crescita emotiva si intrecciano in un arco narrativo che attraversa gli anni Settanta fino ai primi Duemila. Un romanzo che unisce realismo quotidiano e una lieve dimensione spirituale, esplorando il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Al termine sarà possibile incontrare l’autore, acquistare il volume e richiedere una dedica. L’iniziativa è a ingresso libero e sarà accompagnata da un piccolo buffet.

L’autore

Filippo Damanti (1985) debutta nella narrativa con questo romanzo, affrontando con sensibilità temi universali come le dinamiche familiari, i segreti che segnano una vita e le fragilità della crescita.

Dettagli dell’evento

Info: 346 7454930

Data: martedì 2 dicembre 2025, ore 18:30

Luogo: Ritros Bar, Lungarno Pacinotti 39 – Pisa

Ospiti: Filippo Damanti in dialogo con Elisabetta Rossi

Ingresso: libero, con buffet

