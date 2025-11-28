Da Bombolò a Bombolove: la dolcezza dei bomboloni conquista Pisa

Written by admin• 3:06 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – I suoi bomboloni farciti con ogni golosità hanno conquistato pisani e turisti e a quattro anni di distanza dall’apertura Bombolò si rilancia inaugurando Bombolove.

Nuovo nome ma stesso format e qualità per l’attività inaugurata dall’imprenditore pisano doc Luca Sgherri nella centralissima piazza Garibaldi, che lunedì 1 dicembre festeggerà il nuovo capitolo della sua attività con una sorpresa per tutti i clienti. Presenti all’inaugurazione Francesca Bufalini ed Elisabetta Pasquinucci, presidente Confcommercio Pisa Centro e referente sindacale Confcommercio Pisa, con l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

“Abbiamo aperto a settembre 2021” racconta il fondatore di Bombolove Luca Sgherri “quando passeggiando in piazza Garibaldi vidi il cartello “Affittasi” mi venne l’idea di riportare nel centro di Pisa la tradizione dei bomboloni. Io stesso sono cresciuto frequentando lo storico bombolonaio di piazza della Berlina e mi fa immensamente piacere vedere tanti clienti, specialmente i più anziani, che mi ringraziano per aver fatto rivivere questa tradizione, è un lavoro che faccio con immenso piacere e con una grande passione”.

Da Bombolove non mancano bomboloni artigianali farciti con i gusti più disparati: dalla crema al cioccolato bianco, fino a ricotta, pistacchio e Kinder bueno. “In questi anni ho avuto un ottimo riscontro da parte di pisani, ma anche di studenti e turisti che mi hanno spinto a investire sviluppando un franchising che porterà Bombolove a crescere a livello nazionale, con aperture programmate in altre città d’Italia, e magari in futuro anche all’estero, dove sono già arrivate diverse richieste”.

“Siamo felici di festeggiare l’importante crescita di un’attività gestita da un imprenditore ambizioso e preparato, posizionata in un luogo strategico di Pisa e in grado di offrire un prodotto di qualità molto apprezzato della nostra tradizione gastronomica e dolciaria. Un bel segnale di fiducia per il nostro tessuto commerciale e che contribuisce a qualificare il nostro centro” i complimenti della presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini.

“Una vera impresa made in Pisa che permette di mantenere una tradizione storica della nostra città grazie a un prodotto gustoso e ricercato come il bombolone, dolce tipico della nostra tradizione che cresce con un brand affermato contribuendo a promuovere Pisa e le sue tipicità gastronomiche” afferma l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

