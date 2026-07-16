Marciana e San Benedetto, Per Voi: “Decoro e manutenzione siano una priorità, servono interventi rapidi”

Written by Redazione• 12:23 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali della lista civica PER VOI sul tema del decoro urbano e della situazione di incuria nelle frazioni di Marciana e San Benedetto a Settimo.

Le criticità segnalate nelle frazioni di Marciana e San Benedetto a Settimo, tra incuria, segnaletica compromessa e condizioni generali di abbandono, arrivano all’attenzione dei consiglieri comunali della lista civica Per Voi, Bice Del Giudice e Luciano Gambini.

I due consiglieri ricordano come questi problemi fossero già stati riconosciuti durante la campagna elettorale, anche attraverso un’attività di ascolto diffusa sul territorio, e fossero poi diventati uno dei punti centrali della proposta politica della lista civica.

Secondo Del Giudice e Gambini, le criticità legate a scarsa manutenzione, incuria e mancanza di attenzione per il decoro urbano non possono essere considerate episodi isolati, ma devono spingere l’Amministrazione a ripensare tempi e modalità di intervento.

«Quanto emerso non può essere sottovalutato né archiviato come una segnalazione minore – dichiarano i consiglieri –. Quando i cittadini denunciano strade poco curate, cartelli illeggibili, specchi non funzionanti e situazioni di potenziale pericolo, l’Amministrazione ha il dovere di intervenire. E deve farlo in tempi rapidi».

Per Voi rivendica di aver indicato il decoro urbano come una priorità politica e amministrativa già durante la campagna elettorale. «Proprio per questo, nella fase di definizione della giunta, avevamo chiesto di poterci occupare direttamente di questo bisogno impellente di cura e attenzione, reclamato con fermezza dai cittadini».

Un impegno che, sottolineano Del Giudice e Gambini, affonda le radici anche nella precedente esperienza amministrativa di Bice Del Giudice e che oggi viene rinnovato dal gruppo consiliare.

«Oggi non ci interessa rivendicare nulla – aggiungono – ma una cosa va detta con chiarezza: quel tema, che non ci è stato affidato, è un’urgenza di cui chi deve farlo si deve occupare davvero. Non si può continuare a lasciare che intere porzioni del territorio si sentano cittadini di serie B».

La lista civica chiede quindi alla giunta di attivarsi immediatamente con verifiche, manutenzioni e interventi puntuali, a partire dalle situazioni segnalate tra Marciana e San Benedetto.

«Il decoro urbano è qualità della vita, rispetto per i cittadini e sicurezza quotidiana», concludono Del Giudice e Gambini.

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Last modified: Luglio 16, 2026