CyberChallenge.IT, l’Università di Pisa vince il titolo nazionale di cybersicurezza

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- L’Università di Pisa conquista il primo posto alla finale nazionale della decima edizione di CyberChallenge.IT, il più importante programma italiano di formazione avanzata nel settore della cybersicurezza dedicato a giovani tra i 16 e i 24 anni.

La finale si è disputata il 13 luglio a Salerno e ha visto sfidarsi 40 squadre provenienti da università e scuole di tutta Italia. Oltre al titolo nazionale, la squadra dell’Ateneo pisano ha ottenuto anche due menzioni d’onore, aggiudicandosi il premio per il miglior attacco e quello per la migliore presentazione.

Per l’Università di Pisa si tratta del secondo oro nella storia della competizione, dopo quello conquistato nel 2020. Con i bronzi ottenuti nel 2019 e nel 2023, è la quarta volta che la squadra pisana sale sul podio di CyberChallenge.IT. Un risultato che porta l’Ateneo al secondo posto nella classifica delle università italiane più titolate nella storia della competizione, alle spalle della sola Sapienza Università di Roma.

La squadra vincitrice è composta da Francesco Lugli e Cesare Siringo, studenti di Ingegneria Informatica; Samuele Bradke, studente di Informatica; Niccolò Pratesi e Lorenzo Vanni, studenti del corso di laurea magistrale in Computer Engineering; e Giuseppe Gurgiullo, studente del liceo Filippo Buonarroti.

Al successo nazionale si aggiunge anche un importante risultato internazionale. Giulia Aloia, studentessa di Ingegneria Informatica dell’Università di Pisa, ha fatto parte del Team Europe che ha vinto la prima edizione della Women’s International Cybersecurity Challenge, disputata a Dublino il 9 e 10 luglio 2026. Aloia fa oggi parte di Fibonhack, il gruppo pisano di hacker etici, e aveva partecipato a CyberChallenge.IT quando era studentessa delle scuole superiori.

CyberChallenge.IT è organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La competizione si svolge secondo la formula Capture The Flag “Attack & Defense”: tutte le squadre ricevono gli stessi servizi informatici, che devono mantenere funzionanti e proteggere dagli attacchi avversari, cercando allo stesso tempo di individuare e sfruttare le vulnerabilità presenti nei sistemi delle altre squadre.

La sede pisana di CyberChallenge.IT è coordinata dal professor Giuseppe Lettieri, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, e dalla professoressa Anna Bernasconi, del Dipartimento di Informatica.

Un ruolo centrale nella preparazione dei partecipanti è svolto da Fibonhack, nato dall’esperienza della prima partecipazione dell’Università di Pisa a CyberChallenge.IT nel 2019 e cresciuto negli anni grazie all’ingresso di studenti delle edizioni successive.

L’attività del gruppo pisano va oltre la competizione nazionale. Quest’anno alcuni componenti di Fibonhack, insieme ad altri gruppi italiani, si sono qualificati per la finale della DEF CON CTF, in programma dal 7 al 9 agosto a Las Vegas nell’ambito della DEF CON 34, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati alla sicurezza informatica.

Nella foto la squadra dell’Università di Pisa vincitrice di CyberChallenge.IT 2026. Da sinistra: Francesco Lugli, Cesare Siringo, Samuele Bradke, Niccolò Pratesi e Lorenzo Vanni; sullo schermo, collegato da remoto dopo essere rientrato a casa al termine della gara, Giuseppe Gargiullo. Sulla destra, i tutor Davide Usai e Marco Mazzeo

Last modified: Luglio 16, 2026