Medicina dello Sport, ambulatori aperti anche in estate: “Prenotate ora le visite agonistiche”

Written by Redazione• 12:16 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera, Sport

PISA- Gli ambulatori della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest restano a disposizione anche nei mesi estivi per effettuare le visite agonistiche e accedere agli altri servizi offerti.

Un invito a prenotare già in queste settimane arriva da Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in vista della ripresa delle stagioni agonistiche dopo la pausa estiva.

«Come consuetudine, dopo le ferie ripartiranno le stagioni agonistiche delle varie attività sportive – spiega Di Muro –. In vista della ripresa consiglio a tutti gli atleti di prenotare già da adesso la loro visita, sfruttando queste settimane ed evitando così di aspettare settembre, quando i tempi degli appuntamenti potrebbero allungarsi».

La visita sportiva, sottolinea il direttore, non è soltanto un obbligo di legge, ma rappresenta anche un momento fondamentale di screening prima dell’avvio dell’attività. «È importante in particolare per i giovani, anche per la ricerca di malattie a trasmissione familiare. In caso di anamnesi positiva o di alterazioni strumentali, oltre ai normali accertamenti di routine di secondo livello come ecocardiogramma, ECG da sforzo e Holter ECG, possono essere richieste anche la risonanza cardiaca e l’analisi genetica».

Per prenotare la visita agonistica è sufficiente contattare il numero unico Cup 0585 498498 e fissare l’appuntamento. Al momento della visita è necessario presentare la richiesta della società sportiva firmata dal responsabile della struttura richiedente, un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria dell’atleta, il libretto sportivo o una foto in caso di prima visita, il libretto di vaccinazione o pediatrico con attestazione della regolarità della vaccinazione antitetanica e, nel caso di visita agonistica, un esame completo delle urine.

Per gli atleti minorenni è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto delegato con documento di riconoscimento. La certificazione rilasciata ha generalmente validità annuale, ma può variare in base allo sport praticato.

La visita di idoneità sportiva agonistica è gratuita per i minori di 18 anni, per le persone con disabilità e per i soggetti esenti, mentre per i maggiorenni è previsto il pagamento di una tariffa variabile in base allo sport.

Sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest le sedi della Medicina dello Sport si trovano nelle province di Massa Carrara ad Aulla, Avenza e Pontremoli; Lucca a Barga, Lucca e Viareggio; Pisa a Pisa e Pontedera; Livorno a Cecina, Livorno, Piombino e Portoferraio.

Last modified: Luglio 16, 2026