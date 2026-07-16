Mini Duathlon sui Lungarni, aperte le iscrizioni per la terza edizione

Written by Redazione• 1:47 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Mini Duathlon sui Lungarni, la manifestazione sportiva dedicata ai bambini dai 2 ai 10 anni in programma domenica 20 settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, in concomitanza con la Settimana dello Sport.

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai primi 400 iscritti.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Pisa insieme a Pisamo e rientra tra le attività del progetto “Bici in Comune”, il bando promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e di ANCI. Grazie al progetto, il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di oltre 104mila euro per promuovere la mobilità ciclistica, gli stili di vita sani e il cicloturismo.

Il Mini Duathlon è organizzato in collaborazione con Uisp Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, Coni e 1A Mistral Triathlon.

Le iscrizioni, limitate alle prime 400 adesioni, resteranno aperte fino alle 23 di venerdì 18 settembre e dovranno essere effettuate collegandosi al sito www.endu.net, selezionando “Mini Duathlon sui Lungarni”. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@pisarrc.it.

Il programma di domenica 20 settembre prevede il ritrovo alle 9 in piazza XX Settembre, dove saranno distribuiti materiale, pettorine e gadget. Dopo il briefing e la preparazione dell’area cambio, alle 9.30 prenderà il via la categoria Mini-Cuccioli, riservata ai bambini dai 2 ai 5 anni, con un percorso di 100 metri di corsa, 300 metri di pedalata e altri 100 metri di corsa.

Alle 9.45 sarà la volta della categoria Cuccioli, per i bambini dai 6 ai 10 anni, che affronteranno 500 metri di corsa, 1.000 metri di pedalata e altri 500 metri di corsa.

Al termine della manifestazione è prevista, per tutti i partecipanti, la tradizionale Merenda sul Ponte di Mezzo. Tutti i bambini gareggeranno simbolicamente con il pettorale numero 1.

Last modified: Luglio 16, 2026