San Francesco a tavola per il Gioco del Ponte: una cena di squadra verso il Giugno Pisano

12:11 pm

PISA – Anche quest’anno, nel solco della tradizione, la Magistratura di San Francesco si prepara a celebrare il Gioco del Ponte, coinvolgendo il quartiere in un momento di condivisione e partecipazione in vista del Giugno Pisano.

L’appuntamento è per sabato 24 maggio, nella suggestiva cornice di Largo Ciro Menotti, dove sarà possibile cenare insieme alla squadra per sostenerla in vista della sfida del 28 giugno.

«Non è una novità che i tavoli siano andati esauriti appena aperte le prenotazioni – commenta il Magistrato Alessandro Ricci –. Solo attraverso iniziative collettive come questa possiamo mantenere viva l’attenzione sul Gioco e rafforzare il senso di appartenenza durante tutto l’anno. È fondamentale anche il sostegno delle istituzioni, e sabato sera ci aspettiamo la partecipazione di numerose autorità».

FOTO DI ARCHIVIO.

