Alla Biblioteca SMS di Pisa la mostra fotografica “Occhi a spasso” di Massimiliano Tappari, tra arte, sguardi e meraviglia quotidiana

Written by admin• 12:11 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Dal 23 maggio al 12 giugno 2025, la Biblioteca SMS di Pisa ospiterà Occhi a spasso, mostra fotografica di Massimiliano Tappari, fotografo e scrittore noto per la sua originale capacità di raccontare il quotidiano attraverso l’obiettivo. L’iniziativa rientra nel calendario del Maggio dei Libri e propone un incontro stimolante tra arte visiva, lettura e immaginazione.

L’inaugurazione si terrà venerdì 23 maggio alle ore 15:30, presso la sede della biblioteca in via San Michele degli Scalzi, 178. In questa occasione l’autore accompagnerà bambini e adulti in una visita guidata alla mostra, trasformando le sue fotografie in spunti di lettura visiva e piccoli racconti che insegnano a guardare il mondo con occhi attenti e curiosi.

La mostra sarà visitabile fino al 12 giugno 2025.

A corredo del progetto, sono previsti tre appuntamenti in altri luoghi simbolici della città, tra cui il Bastione Sangallo al Giardino Scotto, che ospiteranno attività ispirate al linguaggio poetico e visivo di Tappari, rivolte a pubblici diversi e pensate per coinvolgere tutta la comunità.

Chi è Massimiliano Tappari

Fotografo e scrittore nato a Chivasso nel 1967, Tappari è autore di libri in cui l’arte si intreccia con l’osservazione ironica e sorprendente del quotidiano: ha creato storie usando fotocopie di chiavi di casa, ha trovato la Tour Eiffel in un becco d’oca e ha dato voce poetica ai lavandini. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Andersen come Protagonista della cultura dell’infanzia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Infanzia di un fotografo (Topipittori), Coffee Break (Corraini), Silenzio Assenzio (Industria&Letteratura) e Ogni volta che parti, scritto con Chiara Carminati (Lapis).

Certo! Ecco una versione più sintetica e compatta del programma:

Programma eventi “Occhi a spasso” – Massimiliano Tappari

Venerdì 23 maggio

Ore 15:30 – Biblioteca SMS

Inaugurazione mostra Occhi a spasso con visita guidata dell’autore (bambini e adulti).

Inaugurazione mostra Occhi a spasso con visita guidata dell’autore (bambini e adulti). Ore 19:30 – Cinema Lanteri

Le parole del fotografo – Presentazione dei libri Infanzia di un fotografo e Silenzio Assenzio con Tappari e Matteo Pelliti (pubblico adulto).

Sabato 24 maggio

Ore 10:00 – Giardino Scotto (Bastione Sangallo)

Sai fare un safari? – Safari fotografico urbano per bambini (7+) con genitori e adulti curiosi.

Sai fare un safari? – Safari fotografico urbano per bambini (7+) con genitori e adulti curiosi. Ore 17:00 – Circolo Alberone

Stupore a km 0 – Viaggio fotografico nel quotidiano per famiglie, bambini (5+), insegnanti ed educatori.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 22, 2025