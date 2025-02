Sampdoria – Sassuolo apre l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie BKT

Written by admin• 8:27 am• Pisa SC

Sabato (ore 15) tocca al Pisa che riceve all’Arena la Juve Stabia, domenica Spezia-Catanzaro al Picco

PISA – Tocca alla Capolista Sassuolo, impegnata nell’anticipo di venerdì 21 febbraio contro la Sampdoria a “Marassi”, aprire Il consueto calendario del Torneo Cadetto per la ottava giornata di ritorno, turno che poi prosegue con cinque incontri al sabato – di cui quattro alle ore 15, mentre Cremonese-Cesena si svolge alle 17:15 – per concludersi con altre quattro gare al pomeriggio di domenica 23 febbraio, tre delle quali alle ore 15, mentre Salernitana-Frosinone è in programma alle 17:15.

di Giovanni Manenti

Quello che doveva essere nei pronostici della vigilia un match di alta Classifica si rivela tale solo per la Capolista Sassuolo, che rende visita ad una Sampdoria viceversa sprofondata in Zona Playout e con il tecnico Semplici a dover rinunciare agli squalificati Ferrari e Depaoli, mentre per i neroverdi emiliani si prospetta l’occasione per avvicinare sempre più il traguardo della Promozione diretta, in una sfida che li ha visti imporsi in quattro delle ultime 11 visite al “Luigi Ferraris” – di cui l’ultima il 3-2 sel dicembre 2010 con Berardi a segno – rispetto alle sole due affermazioni dei padroni di casa, mentre il pomeriggio del sabato si apre con il Pisa secondo in graduatoria chiamato contro la Juve Stabia a tornare alla vittoria per tenere a distanza lo Spezia, con Mister Inzaghi a poter contare sul rientro degli squalificati Rus e soprattutto Lind, pur con tutti i rischi che l’incontro comporta considerando la veste di “matricola terribile” dei gialloblù campani e che nelle tre sfide andate in scena all’Arena nel corso del nuovo Secolo ha visto i nerazzurri aggiudicarsi solo la prima (1-0, rete di Pellecchia nel settembre 2005), mentre le altre due si sono concluse con l’identico punteggio di 1-1.

Pomeriggio che prosegue con il Bari, reduce dal pari in extremis contro la Cremonese, impegnato sul campo di un Mantova per il quale l’appuntamento con i tre punti manca da quattro turni, con i virgiliani scivolati ai margini della Zona Playout e che non possono pertanto permettersi ulteriori passi falsi, così come peraltro anche i biancorossi pugliesi se vogliono mantenere vive le speranze di un accesso ai Playoff, per un confronto la cui ultima sfida si è svolta a fine febbraio 2009,sorridendo agli ospiti vittoriosi per 2-0, mentre cerca di guadagnare punti in ottica Playoff anche il Modena che si reca al “Tombolato” per affrontare un Cittadella che ha proprio fra le mura amiche il suo “tallone d’Achille”, visto che i granata veneti hanno conquistato davanti al proprio pubblico appena 11 dei 30 punti in Classifica, sperando magari di approfittare dell’assenza fra gli emiliani del regista Palumbo appiedato dal Giudice Sportivo, ancorché l’ultimo successo contro i “canarini” risalga ad inizio ottobre 2011, un 2-0 a forma Maah e Vitofrancesco.

In ottica salvezza, sfida delicata quella del “Mapei Stadium” fra Reggiana e Carrarese, divise (30 a 29) da un solo punto in favore degli Apuani, tornati sabato scorso alla vittoria dopo cinque turni di astinenza, mentre ai padroni di casa – capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate – corre l’obbligo dei tre punti in una gara – con entrambe le formazioni a dover scontare le rispettive squalifiche di Reinhart e Cerri – i cui precedenti sono tutti (3 vittorie ed un pari) a favore degli emiliani, con il programma del sabato a concludersi con la Cremonese ad ospitare il Cesena, con i grigiorossi chiamati a difendere il quarto posto dall’attacco di Catanzaro ed Juve Stabia – dovendo peraltro fare a meno del loro uomo più rappresentativo Vazquez (sul quale grava l’ombra di un possibile deferimento per i fatti di Bari …) – così come i bianconeri romagnoli devono fare altrettanto per quanto concerne l’ultimo posto utile dei Playoff, per un confronto che manca da fine dicembre 2017, allorché ad imporsi furono i lombardi per 1-0 grazie ad un centro di Paulinho.

Con già a conoscenza dei risultati di Pisa e Cremonese, lo Spezia ospita domenica pomeriggio al “Picco” il Catanzaro, per un match che presenta al suo interno anche la sfida fra i due “numeri 9” Francesco Pio Esposito e Pietro Iemmello (entrambi Capocannonieri a quota 13 assieme a Laurienté …), con i due tecnici D’Angelo e Caserta privi di Bertola e Pontisso, rispettivamente, e gli ospiti a vantare l’attuale più lunga serie di imbattibilità che dura da 8 turni (in cui hanno raccolto 16 punti), mentre l’unico precedente fra le due squadre è relativo al pari per 1-1 del 3 febbraio scorso, così come al Palermo si presenta l’ennesima occasione di agganciare la Zona Playoff facendo visita al fanalino di coda Cosenza, pur se Mister Dionisi dovrà fare a meno degli squalificati Ceccaroni e Diakitè, per un confronto i cui precedenti peraltro non sorridono ai rosanero, il cui unico successo al “Gigi Marulla” negli ultimi 30 anni risale ad inizio novembre 2002, un 2-1 a firma Morrone e Maniero.

Per concludere, scontro diretto fra il Brescia cui è vietato sbagliare ed un SudTirol che appare come la più in forma fra le squadre in lotta per non retrocedere, visti i 15 punti conquistati da quanto è subentrato Mister Castori sulla panchina altoatesina e che, in caso di vittoria al “Rigamonti” opererebbe il sorpasso proprio a danno delle “Rondinelle”, ancorché gli unici due precedenti fra le due formazioni parlino di una vittoria per i padroni di casa ed un pari, con a calare il sipario sulla 27esima giornata toccare al “match spareggio” dello “Stadio Arechi” fra Salernitana e Frosinone, classica sfida in cui il pari non serve a nessuno e che difficilmente ci saremmo potuti aspettare a questo punto del Torneo trattandosi di due retrocesse dalla Massima Serie, con gli ospiti reduci dall’aver cambiato in settimana tecnico per la terza volta in stagione, con Paolo Bianco ad aver rilevato Leandro Greco e chiamato a cercare di replicare l’ultima affermazione ospite, un 3-1 risalente ad inizio maggio 2017.

Programma 27esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 21 febbraio 2025, ore 20:30

Sampdoria – Sassuolo

Sabato 22 febbraio 2025, ore 15:

Cittadella – Modena

Mantova – Bari

Pisa – Juve Stabia

Reggiana – Carrarese

Cremonese – Cesena (ore 17:15)

Domenica 23 febbraio 2025, ore 15:

Brescia – SudTirol

Cosenza – Palermo

Spezia – Catanzaro

Salernitana – Frosinone (ore 17:15)

Last modified: Febbraio 21, 2025