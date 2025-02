Bocce. Campionato a squadra di striscio. Il punto dopo la quarta giornata del girone di ritorno

Written by Antonio Tognoli• 9:11 am• Pisa, Sport

PISA – Entra nel vivo il campionato di bocce a squadre di striscio della Provincia di Pisa, organizzato dal Circolo Arci Cenaia, tramite la FIB (Federazione Italiana Bocce): a cinque giornate dal termine infatti si conferma al vertice della classifica la squadra campione in carica di Stagno (Circolo La Pineta), che prova a tenere a distanza la squadra più in forma del 2025, il Circolo La Perla Montecalvoli, che ha recuperato diverse posizioni ed ora, staccata di un solo punto in classifica, risulta la squadra più accreditata per lottare fino alla fine per la conquista del titolo.

Il girone di ritorno, iniziato a metà gennaio, ha visto infatti la contemporanea flessione delle due squadre, che avevano fatto vedere ottime cose nel girone di andata: il Capannoli, campione “d’inverno”, cioè primo alla fine del girone di andata, che ha perso altri punti preziosi nell’ultima giornata contro l’Alimentari Bar Sport di Cenaia, in ripresa nelle ultime gare, e il Laghetto Pardossi di Pontedera, sconfitta pesantemente nell’insidioso campo di Montecalvoli contro il team di Vicopisano, della Perla Vico.Vittorie di misura e punti importanti nell’ultimo turno giocato anche per Bocciofila Cenaiese e Guasticce, per una classifica corta che vede una sfida anche per arrivare nelle prime otto squadre, che daranno l’accesso alla 1 edizione della Coppa Primavera. Staccata dal gruppone che lotterà fino alla fine, rimane solo il giovane team del Pisa Bocce (che mette insieme diversi giocatori che praticano altre discipline boccistiche rispetto al gioco tradizionale dello striscio, come la petanque, il beach bocce e la raffa) e protagonista di una buona gara contro La Perla Montecalvoli nell’ultimo turno, al termine di tre combattute partite.

Risultati 13 giornata : Bocciofila Cenaiese – La Pineta: 2-1 (parziali partite 8-1; 8-0; 2-8)Guasticce – Cenaia Bocce: 2-1 (8-5; 8-7; 6-8)Pisa Bocce – La Perla Montecalvoli: 1-2 (6-8 ; 8-7; 5-8)Alimentari Bar Sport – Capannoli: 3-0 (8-4; 8-4; 8-3)La Perla Vico – Il Laghetto Pardossi: 3-0 (8-3; 8-2; 8-0)

Classifica:1) Circolo La Pineta 27 punti;2) La Perla Montecalvoli 26 p.;3) Capannoli 23 p.;4) Il Laghetto Pardossi 21 p.;5) Alimentari Bar Sport, Bocciofila Cenaiese e Guasticce 19 p.;8) Cenaia Bocce e La Perla Vico 16 p.;10) Pisa Bocce 9 p.

Last modified: Febbraio 21, 2025