Sala gremita per la presentazione di Dario Rollo e della lista “Valori e Impegno Civico”

Written by Redazione• 12:44 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo ilDario Rollo, Candidato sindaco Cascina Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia.

Tutto esaurito alla Pasticceria Scarpellini per la presentazione ufficiale del candidato sindaco Dario Rollo e delle candidate e dei candidati della lista civica “Valori e Impegno Civico”, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Tantissime le persone presenti, soprattutto giovani, con molti cittadini rimasti anche all’esterno del locale per seguire l’evento promosso dalla lista civica fondata dallo stesso Rollo, sostenuta in coalizione da Libertà è Democrazia e dal Partito Socialista.

Visibilmente emozionato, Rollo – già assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente di Cascina – ha ringraziato i presenti sottolineando il forte coinvolgimento della città: “Vedere così tante persone insieme a noi è una gioia immensa. Questo per noi è un grande abbraccio, perché significa che la città è viva”.

Nel corso della serata sono stati presentati i 24 candidati al Consiglio comunale della lista “Valori e Impegno Civico”, guidata dal capolista Lorenzo Peluso. Una squadra composta da professionisti, lavoratori, studenti e volontari del territorio, accolta da lunghi applausi durante la presentazione.

“Valori e Impegno Civico non è soltanto una lista, ma una squadra fatta di donne e uomini competenti e preparati che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per Cascina”, ha spiegato Rollo.

Il candidato sindaco ha poi illustrato i temi centrali del programma elettorale: qualità della vita, sicurezza, decoro urbano, attenzione alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili, oltre a progetti dedicati a lavoro ed economia.

“Vogliamo continuare a portare la voce delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni – ha concluso Rollo – perché amministrare significa lavorare per tutta la città, indipendentemente dal colore politico”.

Informazioni e programma completo sul sito ufficiale: Valori e Impegno Civico

Last modified: Maggio 8, 2026